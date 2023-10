Light show को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम में मतभेद, मैक्सवेल-वॉर्नर का बयान एक-दूसरे के खिलाफ

नई दिल्ली: भारत में जारी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान दर्शकों के मनोरंजन के लिए स्टेडियम में ड्रिंक ब्रेक के दौरान लाइट शो (Light show) का आयोजन किया जा रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम में इसे लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं. जहां, ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल इससे खुश नहीं है तो वहीं डेविड वॉर्नर ने इसे शानदार बताया है.

मैक्सवेल ने बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ रिकॉर्ड शतकीय पारी खेलने के बाद कहा कि यह दर्शकों के लिए अच्छा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए भयानक है. उन्होंने कहा, ” मैंने बिग बैश लीग के इस तरह का अनुभव किया है. उस दौरान पर्थ स्टेडियम में रोशनी चली गई थी.”

World Cup: मैच के बीच में लाइट शो पर भड़के मैक्सवेल, खिलाड़ियों के लिए बताया भयानक

ऑलराउंडर ने कहा, ” लाइट शो के लिए अंधेरा होने के बाद जब फिर से लाइट जलने पर ऐसा लगाता है जैसे इससे आंखे चौंधिया रही है और सिरदर्द हो रहा है. लाईट शो के बाद आंखों से सामंजस्य बैठाने में थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है कि यह क्रिकेटरों के लिए सबसे बेवकूफी भरा विचार है.”

मैक्सवेल ने आगे कहा, ” पर्थ स्टेडियम की रोशनी खराब हो गई थी और मैं बल्लेबाजी के दौरान दूसरे छोर पर था और मुझे फिर से सामंजस्य बैठाने में काफी समय लग गया. ऐसे में बस जितना संभव हो मैं आंखों को छिपाने की कोशिश करता हूं और इसे अनदेखा करने की कोशिश करता हू. यह एक भयानक विचार है. यह प्रशंसकों के लिए अच्छा है लेकिन खिलाड़ियों के लिए भयानक है.”

मैक्सवेल से इतर वॉर्नर ने इसे शानदार बताया है. उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर कमेंट करते हुए लिखा, ” मुझे लाइट शो बहुत पसंद आया. वाह क्या माहौल था. यह सब प्रशंसकों के लिए है. आप सभी के बिना हम वह नहीं कर पाएंगे जो हमें पसंद है.”

I absolutely loved the light show, what an atmosphere. It’s all about the fans. Without you all we won’t be able to do what we love. 🙏🙏🙏 https://t.co/ywKVn5d5gc

— David Warner (@davidwarner31) October 25, 2023