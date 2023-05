DC Vs RCB, IPL 2023: बैंगलोर के खिलाफ मैच से पहले स्वदेश लौटा दिल्ली कैपिटल्स का तेज गेंदबाज

दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिच नार्खिया (Anrich Nortje) शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच होने वाले आईपीएल 2023 मैच से पहले निजी कारणों की वजह से स्वदेश लौट गए हैं. फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से पहले दिल्ली फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिय बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है.

दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जारी किए गए बयान में कहा. “एक व्यक्तिगत आपात स्थिति के कारण, दिल्ली की राजधानियों के तेज गेंदबाज एनरिक नार्खिया को शुक्रवार देर रात दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होना पड़ा. वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आज शाम के खेल के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.”