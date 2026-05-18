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दिल्ली कैपिटल्स की दमदार वापसी, राजस्थान को 5 विकेट से हराया
IPL 2026 DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया. वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और रियान पराग की शानदार पारियों के बावजूद केएल राहुल और अक्षर पटेल ने दिल्ली को जीत दिलाई.
आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए, लेकिन आखिर में दिल्ली ने बाजी मार ली. इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स प्वाइंट्स टेबल में एक स्थान ऊपर पहुंच गई, जबकि राजस्थान रॉयल्स एक पायदान नीचे खिसक गई. राजस्थान ने 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ छठा स्थान हासिल किया है, जबकि दिल्ली ने 13 मैचों में अपनी छठी जीत दर्ज कर सातवें नंबर पर जगह बना ली.
वैभव, ध्रुव और रियान ने खेली तूफानी पारियां
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और यशस्वी जयसवाल जल्दी आउट हो गए. इसके बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने शानदार साझेदारी कर टीम को संभाला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए तेज 70 रन जोड़े. वैभव ने 21 गेंदों में 46 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उनके आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने कप्तान रियान पराग के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. ध्रुव ने 53 और रियान ने 51 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत राजस्थान ने 193 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.
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स्टार्क की गेंदबाजी ने राजस्थान को रोका
दिल्ली की तरफ से मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए. उनकी तेज गेंदों के सामने राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए. इसके अलावा, लुंगी न्गिडी और माधव तिवारी ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम को मैच में बनाए रखा. आखिरी ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों ने रन गति पर काफी हद तक नियंत्रण रखा, जिससे राजस्थान 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सका.
राहुल और अक्षर ने दिलाई जीत
194 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़कर जीत की मजबूत नींव रखी. अभिषेक पोरेल ने 51 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 56 रन की अहम पारी खेली. बीच के ओवरों में कुछ विकेट जल्दी गिरने के बाद कप्तान अक्षर पटेल ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने नाबाद 34 रन बनाकर टीम को 4 गेंद बाकी रहते जीत दिलाई. वहीं आशुतोष शर्मा
ने भी आखिरी ओवरों में तेज 18 रन बनाकर जीत आसान कर दी.
RCB बनी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम
रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. धर्मशाला में खेले गए इस मैच के बाद RCB आईपीएल 2026 की पहली ऐसी टीम बन गई जिसने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में एंट्री कर ली है. टीम ने 13 मैचों में 9वीं जीत दर्ज कर 18 अंक हासिल किए और प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई. दूसरी तरफ पंजाब किंग्स को लगातार छठी हार झेलनी पड़ी, जिससे उसकी प्लेऑफ की राह अब काफी मुश्किल हो गई है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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