IND vs SA: डीन एल्गर ने ठोका 14वां टेस्ट शतक, भारत के खिलाफ 9 साल बाद किसी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने जमाया सैकड़ा

सेंचुरियन: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है. बॉक्सिंड-डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन यानी के बुधवार को दो शतक लग चुके है. पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक बनाया और फिर उसके बाद मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डीन एल्गर (Dean Elgar) ने अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक जड़ दिया. एल्गर का भारत के खिलाफ यह दूसरा और सेंचुरियन में अब तक का पहला टेस्ट शतक है. एल्गर का घर में अब तक का यह पहला टेस्ट शतक है.

36 साल के एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारे के दौरान 42.1 ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 140 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया, जोकि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उनका अब तक का यह तीसरा सबसे तेज शतक है. एल्गर बांग्लादेश के खिलाफ 2017 में 116 गेंदों में और फिर 2021 में जोहानिसबर्ग में 133 गेंदों पर सैकड़ा जड़ चुके हैं.

अपने करियर का 86वां टेस्ट मैच खेल रहे दक्षिण अफ्रीका के इस अनुभवी बल्लेबाज ने इसके साथ ही अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह दक्षिण अफ्रीका के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने नौ साल बाद अपने घर में भारत के खिलाफ टेस्ट में शतक बनाया है. वहीं, जनवरी 2021 के बाद से उनका यह पहला टेस्ट शतक है.

एल्गर के टेस्ट क्रिकेट करियर की यह आखिरी सीरीज है. इसके बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं. एल्गर अब अपने घर में भारत के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले तीसरे दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले हर्शल गिब्स 2001 में दो शतक (107 और 196) और गैरी कर्स्टन 1997 में घर में भारत के खिलाफ शतक (103) लगा चुके हैं.

You couldn’t have written a better script for Deano!✍️

💪Gutsy

🎯Precise

😎Classy

The perfect test knock from Dean Elgar to earn his 1️⃣4️⃣th century for the Proteas and his 1️⃣st at SuperSport Park 🇿🇦

Take A Bow 🙌 #WozaNawe #BePartOfIt #SAvIND pic.twitter.com/uGI5GFn5rq

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 27, 2023