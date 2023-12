IND VS SA: सेंचुरियन में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, साउथ अफ्रीका ने पारी और 32 रन से हराया

सेंचुरियन. टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. डीन एल्गर की शतकीय पारी और कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन और नांद्रे बर्गर की घातक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में भारत को पारी और 32 रन से हरा दिया. साउथ अफ्रीका की टीम ने खेल के तीसरे दिन भारत के खिलाफ पहली पारी में 163 रन की बढ़त हासिल की थी, भारतीय टीम दूसरी पारी में 34.1 ओवर में 131 रन पर ढेर हो गई. साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. डीन एल्गर को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

इस हार के साथ टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना एक बार फिर पूरा नहीं हो सका. भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनोंं विभाग में निराश किया. भारत के पास सीरीज को बराबरी करने का मौका है. 03 जनवरी से केपटाउन में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा.

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन गुरुवार को यहां पहली पारी में 408 रन बनाए. भारत ने पहली पारी में 245 रन बनाए थे जिससे साउथ अफ्रीका को 163 रन की बढ़त मिली. डीन एल्गर ने सर्वाधिक 185 रन बनाए जबकि मार्को यानसन ने नाबाद 84 रन की पारी खेली. कप्तान तेंबा बावुमा पैर में चोट के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने चार जबकि मोहम्मद सिराज ने दो विकेट चटकाए.

