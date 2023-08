मुल्तान: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर दीप दासगुप्ता (Deep Dasgupta) ने बाबर आजम (Babar Azam) की तारीफ की. पाकिस्तानी कप्तान ने बुधवार को एशिया कप (Asia Cup 2023) के पहले मैच में नेपाल के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. मुलतान में खेले गए इस मैच में बाबर आजम ने 131 गेंद पर 151 रन बनाए. बाबर आजम की पारी की मदद से पाकिस्तान ने खराब शुरुआत से उबरते हुए 50 ओवर में छह विकेट पर 342 रन का स्कोर बनाया.

बाबर आजम ने पहले क्रीज पर जमने में समय लिया. नेपाल के गेंदबाजों ने शुरुआत में पाकिस्तानी टीम पर दबाव बना लिया था. पाकिस्तानी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे थे. बाबर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज- फखर जमान और इमाम-उल-हक जल्दी आउट हो गए. इसके बाद बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर 86 रन की साझेदारी की. रिजवान 44 रन बनाकर रन आउट हुए.