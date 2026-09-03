दीपक हुड्डा की घर वापसी- 5 साल बाद बड़ौदा के लिए खेलेगा ऑलराउंडर

बैटिंग ऑलराउंडर दीपक हुड्डा मौजूदा घरेलू सीजन में अपने घरेलू राज्य बड़ौदा के लिए फिर से खेलने को तैयार हैं. वह 5 साल बाद इस टीम में वापसी कर रहे हैं. दीपक हुड्डा कप्तान क्रुणाल पांड्या के साथ झगड़े के बाद राजस्थान की टीम में चले गए थे. उन्हें बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया था. उन्होंने 2021 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के पहले मैच से ठीक पहले टीम होटल और ‘बायो-बबल’ छोड़ दिया था. इसके साथ ही दीपक ने आरोप लगाया था कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान पांड्या ने उनके साथ बदसलूकी की.
बीसीए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्नेहल पारिख ने गुरुवार को बताया कि हुड्डा, पांड्या और असोसिएशन के बीच पुरानी सभी शिकायतें सुलझा ली गई हैं. उन्होंने ‘आईएएनएस’ से कहा, ‘हां, दीपक घरेलू क्रिकेट में फिर से बड़ौदा के लिए खेलने जा रहे हैं. उन्हें बड़ौदा से सब कुछ मिला और अब वे हमारे लिए फिर से खेलने आए हैं. मैं कहूंगा कि कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर कोई समस्या थी, तो मुझे लगता है कि अब वे सुलझा ली गई हैं.’
हुड्डा शानदार ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. उन्होंने भारत के लिए 10 वनडे और 21 टी20 मैच भी खेले हैं, जिससे बड़ौदा की टीम को काफी अनुभव मिलेगा. आईपीएल में, दीपक हुड्डा राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं. अब तक, हुड्डा ने 45.39 की औसत से 4,267 फर्स्ट-क्लास रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने टी20 क्रिकेट में लगभग 3,972 रन और लिस्ट-ए क्रिकेट में 3,340 रन बनाए हैं.
पारिख ने आगे कहा, ‘सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा अपना खिलाड़ी घर लौट रहा है. हम अपने खिलाड़ी की वापसी से बहुत खुश हैं. उन्होंने हमारे लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था और वे मेरे बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक लगाया था.’
इसके साथ ही स्नेहल ने यह भी कन्फर्म किया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा गेस्ट प्लेयर के तौर पर बड़ौदा के लिए खेलना जारी रखेंगे, लेकिन सिर्फ व्हाइट-बॉल मैचों में, जबकि तेज गेंदबाज रसिक सलाम सभी फॉर्मेट में खेलते रहेंगे. उन्होंने कहा, ‘जितेश सिर्फ व्हाइट-बॉल मैच खेलेंगे. रसिक सभी फॉर्मेट में खेलेंगे। हमारे नए हेड कोच आर. प्रसन्ना, जो तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज हैं, पहले से ही बड़ौदा टीम के साथ केएससीए-डॉ. (कैप्टन) के. थिमप्पैया मेमोरियल टूर्नामेंट में मौजूद हैं.’
बीसीए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को भी अपने बैकरूम स्टाफ में शामिल कर रहा है, जो वनडे वर्ल्ड कप 2011 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे.
(एजेंसी: आईएएनएस)
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