Vijay Hazare Trophy फाइनल में राजस्थान ने 17 साल बाद रखा कदम, दीपक हुड्डा ने ठोके 180 रन

Vijay Hazare Trophy: राजकोट। कप्तान दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) के शानदार 180 रन की मदद से राजस्थान ने कर्नाटक को 6 विकेट से हराकर 17 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया. राजस्थान की टीम ने इससे पहले साल 2006-07 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी

कप्तान दीपक हुड्डा ने 128 गेंद की पारी में 19 चौके और पांच छक्के लगाये. राजस्थान ने जीत का लक्ष्य 38 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. करण लाम्बा ने हुड्डा का बखूबी साथ निभाते हुए 112 गेंद में नाबाद 73 रन बनाये. राजस्थान ने छठे ओवर में तीन विकेट सिर्फ 23 रन पर गंवा दिये थे जिसके बाद इन दोनों ने चौथे विकेट के लिये 255 रन जोड़े. राजस्थान का सामना शनिवार को फाइनल में हरियाणा से होगा.

हरियाणा ने पांच बार की चैम्पियन तमिलनाडु को 63 रन से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले कर्नाटक के लिये अभिनव मनोहर ने 91 और मनोज भंडागे ने 63 रन की पारियां खेली.

1⃣8⃣0⃣ Runs 1⃣2⃣8⃣ Balls 1⃣9⃣ Fours 5⃣ Sixes @HoodaOnFire smashed a magnificent 180(128) to help Rajasthan chase down 283 👏

इससे पहले राजकोट में कर्नाटक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी. कर्नाटक का आगाज बेहद खराब रहा और 4 बड़े बल्लेबाज महज 87 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गए. इसके बाद अभिवन मनोहर और मनोज भांडगे के बीच 95 रनों की साझेदारी हुई जिससे टीम को संभलने का मौका मिल गया. इस तरह कर्नाटक की टीम 50 ओवरों में 8 विकेट पर 282 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल रही. मनोज ने 39 गेंदों में तीन चौके और पांच छक्के से 63 रन बनाए जबकि अभिनव ने 80 गेंदों में 10 चौके और तीन छक्के से 91 रनों की कमाल की पारी खेली. राजस्थान की ओर से अनिकेत चौधरी और कुकना अजय सिंह ने 2-2 विकेट झटके.

1⃣5⃣0⃣ up for Deepak Hooda 👏👏

He brings it up off just 108 balls.

He’s played some fabulous shots. 👌👌

Follow the match ▶️ https://t.co/Zvqm6l7cL2@IDFCFIRSTBank | #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/8qJ53nLmA6

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 14, 2023