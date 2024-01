दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास; T20I क्रिकेट 1000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी

भारतीय क्रिकेट की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) महिला T20I में 1000 रन बनाने के साथ 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गईं. रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान 27 गेंदो पर 30 रनों की पारी खेलकर दीप्ति ने टी20 क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार किया. इससे पहले 2023 महिला टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रुप मैच में के दौरान दीप्ति 100 टी20 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनीं थी.

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तान एलीसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा का अहम विकेट खो दिया.

Milestone Alert

Congratulations to Deepti Sharma

She becomes the first #TeamIndia cricketer (in women’s cricket) to surpass 1⃣0⃣0⃣0⃣ runs and take 1⃣0⃣0⃣ wickets in T20Is.

Follow the Match https://t.co/ar0sCktbHa#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/glWDaLOMwW

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 7, 2024