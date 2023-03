IPL 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड वार्नर को बनाया कप्तान, अक्षर पटेल होंगे उप-कप्तान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने आगामी सीजन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. वार्नर आईपीएल 2023 में रिषभ पंत की गैरमौजूदगी में दिल्ली टीम की कमान संभालेंगे. दरअसल पंत सड़क दुर्घटना में चोटिल होने के बाद आईपीएल के अगले सीजन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

वार्नर ने कहा, “ऋषभ दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक शानदार कप्तान रहे हैं, और हम सभी को उनकी कमी खलेगी. मैं मैनेजमेंट को उस विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने हमेशा मुझ पर दिखाया है. ये फ्रेंचाइजी हमेशा मेरे लिए घर रही है, और मैं खिलाड़ियों के इस तरह के सर्वोच्च प्रतिभाशाली समूह का नेतृत्व करने के लिए और अधिक उत्साहित नहीं हो सकता. मैं उन सभी से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता!”

दिल्ली टीम के स्टार विदेशी खिलाड़ियों में से एक वार्नर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) के नेतृत्व में कप्तानी करेंगे जो कि दिल्ली फ्रेंचाइजी के कोच हैं. कैपिटल्स के उम्मीद होगी की ऑस्ट्रेलियाई कोच-कप्तान की ये जोड़ी टीम को पहला आईपीएल खिताब जिताने में मदद करेगी.

कोच पॉन्टिंग और कप्तान वार्नर के अलावा दिल्ली कैपिल्स के लीडरशिप ग्रुप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) भी शामिल रहेंगे, जिन्हें आईपीएल 2023 के लिए फ्रेंचाइजी का उप-कप्तान बनाया गया है. साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) टीम के डॉयरेक्टर के पद पर काम करेंगे.