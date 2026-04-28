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RCB से शर्मनाक हार पर कैप्टन अक्षर पटेल ने टीम को दी सलाह, बोले- इसे भूलकर करना होगा यह काम
अक्षर पटेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ अपनी टीम के 75 रन पर ऑल आउट होने को 'बदकिस्मती' करार दिया.
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के कप्तान अक्षर पटेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ अपनी टीम के 75 रन पर ऑल आउट होने को ‘बदकिस्मती’ करार दिया. पटेल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में 264 रन को डिफेंड न कर पाने को भी इस मैच में हार का एक मनोवैज्ञानिक कारण माना. अक्षर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मुझे लगता है कि पिछले मैच बड़े टोटल को डिफेंड न कर पाने की वजह से टीम में थोड़ी हिचकिचाहट थी जिसका असर हमारे प्रदर्शन पर पड़ा. कोई भी बल्लेबाज ठीक से जम नहीं पाया. ऐसा नहीं था कि कोई सेट हो गया हो. हमने एक या दो गेंदों में ही विकेट गंवा दिए. हमने 15-16 गेंदों में छह विकेट गंवा दिए. मुझे लगता है कि यह बदकिस्मती थी, आपको इस दिन को भूलकर आगे बढ़ना होगा.”
क्या बोले अक्षर पटेल
पटेल ने कहा, “अगर आप पहला ओवर देखें, तो उसमें स्विंग थी. बाद में, जब चमीरा की दूसरी गेंद पर चौका लगा, तो स्विंग खत्म हो गई और खेल का रुख बदल गया. जब आप पहली पारी में 60-70 रन बनाते हैं, तो गेंदबाज थोड़े कम मनोबल के साथ आते हैं और यह बात उनके दिमाग में कहीं न कहीं रहती है. भले ही आप खुद को मोटिवेट करें, लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि यह स्कोर बहुत कम है. पहले ओवर में काइल (जेमिसन) को स्विंग मिल रही थी, लेकिन उस एक बाउंड्री के बाद स्थिति बदल गई. मुझे नहीं लगता कि हमारे गेंदबाजों ने कुछ भी गलत किया. जिस तरह से हमने बैटिंग की, उसे मैं बदकिस्मती ही कहूंगा. हम गेंदबाजों पर दोष नहीं डाल सकते.”
साहिल पारेख का डेब्यू
साहिल पारेख ने इस मैच में डेब्यू किया, लेकिन बाएं हाथ का यह युवा बल्लेबाज भुवनेश्वर द्वारा फेंकी पारी की दूसरी गेंद पर ही बोल्ड गया. पारेख का बचाव करते हुए उन्हें मौका देने पर अक्षर ने कहा, “इसका कारण टॉप पर लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन रखना था, क्योंकि हमारे दोनों ओपनर दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे. हम मन ही मन उस विकल्प का इस्तेमाल करना चाहते थे. साथ ही, जिस तरह से वह अभ्यास कर रहा है, जितनी कड़ी मेहनत वह कर रहा है, और जिस तरह से उसने नेट्स और प्रैक्टिस मैचों में प्रदर्शन किया है, हमें लगा कि वह एक मौका पाने का हकदार है. इसलिए हमने उसे मौका दिया. यह उसका पहला मैच था और वह दूसरी ही गेंद पर जल्दी आउट हो गया. मैं अभी उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता. हमें यकीन है कि उसमें कुछ खास करने की काबिलियत है और वह लंबे समय तक दिल्ली के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है.”
तैयारी करना बहुत जरूरी
अक्षर ने कहा, “एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि अगर आप आईपीएल या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए. अगर आप मेरी बात करें, तो मेरी अपनी तैयारी यह है कि, अगर मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं – चाहे वह इंटरनेशनल हो, आईपीएल हो या घरेलू – तो मैं अपनी तैयारी जरूर करता हूं, क्योंकि आप खुद ही अपनी खूबियों और कमजोरियों को जानते हैं.”
अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी ध्यान देने की जरुरत
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं—मुझे नहीं लगता कि वे सिर्फ जोरदार शॉट मारने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आईपीएल के बाद भी हमने कैंप लगाए थे—मुझे लगता है कि हमने सूरत, हैदराबाद और दिल्ली में ऐसा किया था. अब, हमारी टीम दुबई में भी है. इसलिए, हम उन खिलाड़ियों को भी वहां ले जाते हैं और उन्हें लगातार क्रिकेट से जुड़े रहने का मौका देते हैं—चाहे वे घरेलू क्रिकेट खेलते हों या न खेलते हों—जब भी उन्हें ब्रेक मिलता है, हम उनके लिए तैयारी का इंतजाम करते हैं. मुझे लगता है कि अनकैप्ड खिलाड़ियों को बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए. अगर आपके बेसिक्स मज़बूत हैं, तो आप खुद ही रेंज हिटिंग कर सकते हैं.” (IANS Hindi)
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