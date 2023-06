दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच की होगी छुट्टी या बने रहेंगे अपने पद पर? कोऑनर ने दिया बड़ा अपडेट

डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) आईपीएल 2023 सीजन में 10 टीमों की अंकतालिका में नौवें स्थान पर रही थी. पिछले दिसंबर में एक कार दुर्घटना के कारण डीसी को अपने कप्तान और विकेटकीपर ऋषभ पंत की कमी खली. साथ ही हेड कोच रिकी पोंटिंग को भी टीम चयन और बल्लेबाजी क्रम की प्लानिंग को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, खासकर इनफॉर्म अक्षर पटेल को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर नहीं भेजे जाने को लेकर भी टीम मैनेजमेंट की काफी फजीहत हुई थी.

इसके बाद ऐसी खबरें आने लगी कि दिल्ली कैपिटल्स के मालिक रिकी पोंटिंग से नाखुश हैं और आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं. खबरों में कहा गया था कि सौरव गांगुली टीम के हेड कोच बन सकते हैं, जोकि इस समय उनके मेंटॉर हैं. हालांकि अब दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने रिकी पोंटिंग के अगले सीजन में भी कोच बने रहने की पुष्टि की है.

जिंदल ने ट्विटर पर रिकी पोंटिंग और सौरव गांगुली को अपनी ड्यूटी जारी रखने का भरोसा दिया है. जिंदल ने ट्वीट किया, ” अगले साल के लिए आईपीएल की तैयारी यहां चल रही है. हम प्रशंसकों को आश्वस्त करते हैं कि हम वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.”