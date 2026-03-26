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Delhi Capitals Full Schedule Akshar Patel Team Dc First Match Against Lucknow Super Giants On April 1

Delhi Capitals Full Schedule: दिल्ली कैपिटल्स का पहला मुकाबला किसके खिलाफ? यहां जानिये पूरा शेड्यूल

Delhi Capitals Full Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला 1 अप्रैल को लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ खेलेगी.

Delhi Capitals Full Match List

Delhi Capitals Full Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. दिल्ली की टीम अपना पहला मुकाबला 1 अप्रैल को लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ खेलेगी. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न के दौरान, दिल्ली की टीम अपने घरेलू और बाहरी मैदानों पर कुल 14 लीग मैच खेलेगी. मालूम हो कि IPL के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL-2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी.

दिल्ली कैपिटल्स (DC) IPL 2026 शेड्यूल तारीख मैच स्थान समय (IST) 1 अप्रैल LSG बनाम दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ 7:30 PM 4 अप्रैल दिल्ली कैपिटल्स बनाम MI दिल्ली 7:30 PM 8 अप्रैल दिल्ली कैपिटल्स बनाम GT दिल्ली 7:30 PM 11 अप्रैल CSK बनाम दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई 7:30 PM 18 अप्रैल RCB बनाम दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरु 3:30 PM 21 अप्रैल SRH बनाम दिल्ली कैपिटल्स हैदराबाद 7:30 PM 25 अप्रैल दिल्ली कैपिटल्स बनाम PBKS दिल्ली 3:30 PM 27 अप्रैल दिल्ली कैपिटल्स बनाम RCB दिल्ली 7:30 PM 1 मई RR बनाम दिल्ली कैपिटल्स जयपुर 7:30 PM 5 मई दिल्ली कैपिटल्स बनाम CSK दिल्ली 7:30 PM 8 मई दिल्ली कैपिटल्स बनाम KKR दिल्ली 7:30 PM 11 मई PBKS बनाम दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला 7:30 PM 17 मई दिल्ली कैपिटल्स बनाम RR दिल्ली 7:30 PM 24 मई KKR बनाम दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता 7:30 PM

DC Full Squad

नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन.