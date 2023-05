छूटे कैच, मिस हुए रन आउट; धर्मशाला में खराब फील्डिंग के लिए ट्रोल हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) टीम बुधवार को जब मैदान पर उतरी तो पंजाब किंग्स (PBKS) को एक आसान जीत की उम्मीद थी लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों- डेविड वार्नर (David Warner), पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) और राइली रुसो (Rilee Rossouw) की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर कैपिटल्स ने 213/2 का स्कोर खड़ा कर दिया.

बल्लेबाजी के दम पर मैच में अपनी पकड़ बनाने के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स लक्ष्य का बचाव करने उतरी तो फील्डर्स ने काफी निराश किया. पंजाब की पारी के दौरान दिल्ली टीम की ओर से कई कैच छोड़े गए और कुछ रन आउट भी मिस किए.

आठवें ओवर में कुलदीप यादव जब अटैक में आए तो आखिरी गेंद पर नॉर्खिया ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे लियाम लिविंगस्टोरन का कैच ड्रॉप किया. इस मैच में कुलदीप यादव की किस्मत काफी खराब रही क्योंकि उनके अगले ओवर में यश ढूल ने अथर्व तायडे का आसान सा कैच लॉन्ग ऑन पर छोड़ा.

11वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन को एक और जीवनदान मिला जब दिल्ली टीम उनके और अथर्व तायड़े के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाकर उन्हें रन आउट करने में नाकाम रही.

लिविंगस्टोन और तायड़े, दोनों ने ही इन जीवनदानों का फायदा उठाकर अर्धशतकीय पारियां खेली. तायडे ने रिटायर्ड आउट होने से पहले 42 गेंदो पर 55 रन बनाए जबकि लिविंगस्टोन ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर आउट होने स पहले 48 गेंदो पर 94 रन की पारी खेली.

हालांकि फील्डिंग में इतनी गलतियां करने के बावजूद दिल्ली टीम अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर 15 रन से मैच जीत गई.