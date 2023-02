WPL 2023 Auction: दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा और शेफाली सहित इन खिलाड़ियों को खरीदा, यहां देखें DC की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को मुंबई में महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी के पहले दो सेटों में एक भी खिलाड़ी को अनुबंधित नहीं किया. लेकिन तीसरे सेट में, जाकर फ्रैंचाइजी ने शीर्ष क्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़), शेफाली वर्मा (2 करोड़) और ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग (1.1 करोड़) को अपने साथ जोड़ लिया.

भारत की अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान शेफाली वर्मा को महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा है. शेफाली का बेस प्राइस 50 लाख रूपये था. उनके लिए बेंगलुरू और दिल्ली में कड़ी टक्कर चली और फिर इसके बाद बाद मुंबई ने प्रवेश किया. अंत में शेफाली को उनके पड़ोसी राज्य दिल्ली ने दो करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ लिया.

दिल्ली द्वारा शेफाली को अपनी टीम में शामिल करने के पीछे उनकी कप्तानी स्किल्स है. शेफाली अपनी कप्तानी भारत की अंडर-19 टीम को टी20 वर्ल्ड कप विजेता बना चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शेफाली अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कप्तानी करती हुई दिखाई दे सकती हैं.

शानदार फॉर्म में चल रही भारत की हरफनमौला दीप्ति शर्मा को यूपी वारियर्स ने 2.6 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने 1.5 करोड़ रुपये में अपने नाम किया. आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार की विजेता इंग्लैंड की उप-कप्तान नट साइवर-ब्रंट को एमआई ने 3.2 करोड़ रुपये में अपनी टीम शामिल किया.

यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलिया की तेज ऑलराउंडर ताहलिया मैक्ग्रा को 1.4 करोड़ रुपये और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल को 1 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है. एमआई को न्यूजीलैंड की लेग स्पिन ऑलराउंडर अमेलिया केर के लिए 1 करोड़ में चुकाना पड़ा. गुजरात जायंट्स ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और इंग्लैंड की सोफिया डंकले को 2 करोड़ रुपये और 60 लाख रुपये में खरीदकर अपने बल्लेबाजी को मजबूत किया है.