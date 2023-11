IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स ने 16 खिलाड़ियों को किया रिटेन, 11 प्लेयर्स को किया बाहर, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. दिल्ली कैपिटल्स ने 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 11 प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. मनीष पांडेय, सरफराज खान के अलावा रिले रोसौ और रोवमेन पॉवेल को भी टीम ने रिलीज कर दिया है.

हालांकि पिछले सीजन में निराश करने वाले पृथ्वी साव पर टीम ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें रिटेन किया है.

Retained DC Stars for #IPL2024 ✅

Next stop: Completing our squad at the Auction ⏳#YehHaiNayiDilli #IPLRetention pic.twitter.com/9zl1LiLh3Z

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 26, 2023