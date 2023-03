WPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स ने सीधे फाइनल में मारी एंट्री, अब मुंबई और यूपी के बीच होगा एलिमिनेटर

दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) के फाइनल में सीधे जगह बना ली है. मेग लैनिंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया और अंकतालिका में टॉप कर लिया. अंकतालिका में टॉप पर फिनिश करने के बाद दिल्ली ने अब सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया है. दिल्ली को सीधे फाइनल में पहुंचने के लिए यूपी वॉरियर्स से मिले 139 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में हासिल करना था और मेग लैनिंग की टीम ने इसे 17.5 ओवर में ही हासिल कर लिया.

दिल्ली के सीधे फाइनल में पहुंचने के बाद अब मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस ने भी मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को 4 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली ने पहले गेंदबाजी करते हुए यूपी वॉरियर्स को 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन पर रोक दिया और फिर 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

यूपी वॉरियर्स से मिले 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को कप्तान मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 31 गेंदों पर 56 रन की साझेदारी करके ठोस शुरुआत दी. शेफाली 16 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 21 और लैनिंग 23 गेंदों पर 5 चौकों और दो छ्क्कों की बदौलत 39 रन बनाकर आउट हुईं.

जेमिमाह रॉड्रिग्स 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गई. हालांकि इसके बाद मरीज़ान काप (नाबाद 34) और ऐलिस कैप्सी (34) ने चौथे विकेट के लिए 57 गेंदों पर 60 रनों की साझेदारी करके दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से जीत दिला दी और सीधे फाइनल में पहुंचा दिया. काप ने 31 गेंदों पर 4 चौके और एक छ्क्के लगाए जबकि कैप्सी ने 31 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्का लगाया.

यूपी वॉरियर्स के लिए शबनिम इस्माइल ने दो और सोप्पाधांडी यशश्री तथा सोफ़ी एकलस्टन ने एक-एक विकेट चटकाए.

इससे पहले, तहलिया मैकग्रा की 32 गेंद में 58 रन की पारी के दम पर पर यूपी वारियर्स ने आखिरी ओवर में वापसी करते हुए छह विकेट पर 138 रन बनाए. मैक्ग्रा ने अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के जड़े जिससे टीम ने आखिरी दो ओवरों में 33 रन बटोर कर चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए एलिसा कैप्सी ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन जबकि राधा यादव ने 28 रन देकर दो विकेट लिये। जेस जॉनासन को एक सफलता मिली. बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद यूपी वारियर्स की कप्तान अलीसा हीली ने मरीजान काप की पहली ही गेंद पर चौका जड़ा तो वही श्वेता सहरावत ने दूसरे ओवर में शिखा पांडे की लगातार गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया.

श्वेता ने इसके बाद का और जेस जॉनासन के खिलाफ भी चौका लगाया लेकिन पांचवें ओवर की पहली गेंद पर राधा यादव ने उन्हें चलता कर दिया। श्वेता ने 12 गेंद में 19 रन बनाए.

इसके बाद क्रीज पर आयी सिमरन शेख रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखी.इस बीच हीली ने आठवें ओवर में राधा के खिलाफ छक्का और नौवें ओवर में शिखा के खिलाफ चौका लगाकर रन गति को बढ़ाने की कोशिश की.

अलिसा कैप्सी की गेंद पर ऐसी ही कोशिश में वह स्टंप आउट हो गयी. उन्होंने 34 गेंद में 36 रन बनाए.

राधा ने 12वें ओवर में सिमरन (23 गेंद में 11 रन) को पवेलियन की राह दिखायी तो वहीं 15वें ओवर में जॉनासन ने किरण नवगिरे (तीन गेंद में दो रन) को तानिया के हाथों स्टंप कराया.इस बीच 14वें ओवर में तहलिया मैकग्रा ने अपना 100वां टी20 खेल रही अरुंधति रेड्डी के ओवर में तीन चौके लगाए.