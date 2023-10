'Delhi सच में दिल वालों की है'; World Cup में अफगान की जीत के बाद Rashid Khan का इमोशनल पोस्ट वायरल

नई दिल्ली: भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में कई लोग अफगानिस्तान टीम को कमजोर मान रहे हैं. हालांकि, अफगानिस्तान ने अपनी तूफानी प्रदर्शन से सभी को चुप करा दिया. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट के एक मैच में रविवार को 2019 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड (England vs Afghanistan) को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया. अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक की यह केवल दूसरी ही जीत है जबकि इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में उनकी यह पहली जीत है. अफगानिस्तान की इस ऐतिहासिक जीत के बाद स्टार लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने फैंस के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

अफगानिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी राशिद खान इस जीत के मुख्य सूत्रधारों में से एक थे. उन्होंने मार्क वुड को क्लीन बोल्ड करके आखिरी विकेट लिया. इस जीत के बाद राशिद ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि दिल्ली सचमुच ‘दिल वालों की’है. उन्होंने लिखा, ” दिल्ली सच में दिल वालों की है. स्टेडियम में मौजूद सभी प्रशंसकों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा समर्थन किया और पूरे खेल के दौरान हमें सपोर्ट किया. हमारे सभी समर्थकों को, आपके प्यार के लिए धन्यवाद.”

मैच की बात करें तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने रहमानुल्लाह गुरबाज और इकराम अलीख़िल की अर्धशतकीय पारियों के बाद मुजीब उर रहमान तथा राशिद खान के तीन-तीन विकेटों के बूते मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड (England vs Afghanistan World Cup 2023) को 69 रनों से धूल चटा दी. अफगानिस्तान ने अरुण जेटली स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए 284 रन का स्कोर बनाया और फिर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 40.3 ओवर में 215 रनों पर ही ढेर कर दिया.

Delhi sach mein dil walon ki hai 🙌

A huge thank you to all the fans at the stadium who supported us and kept us going through out the game 🙏

And to all our supporters around the 🌍 thank you for your love 💙

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 16, 2023