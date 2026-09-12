ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ की कप्तानी मिलते ही उत्साहित हुए पडिक्कल, बोले- टीम को जिताने पर ही पूरा फोकस

पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाले चार दिवसीय मुकाबलों के लिए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को भारत ए का कप्तान बनाया गया है.

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देवदत्त पडिक्कल बने कप्तान. (Photo/IANS)

देवदत्त पडिक्कल को मिली नई जिम्मेदारी

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ संभालेंगे कमान

बोले- जिम्मेदारी लेना मुझे पसंद है

Devdutt Padikkal: पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाले चार दिवसीय मुकाबलों में भारत ए की अगुवाई युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल करेंगे. बाएं हाथ के इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज को कप्तानी की नई जिम्मेदारी मिली है, जिसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं. पडिक्कल 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन में कर्नाटक का नेतृत्व करते हुए कीमती अनुभव हासिल करने के बाद भारत ए की कप्तानी में करेंगे. उन्होंने लीग स्टेज के आखिर में कर्नाटक के कप्तान के रूप में पदभार संभाला और बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावी प्रदर्शन किया.

कप्तानी को लेकर क्या बोले पडिक्कल

क्रिकइन्फो के मुताबिक, पडिक्कल ने कहा: “भारत ए टीम का कप्तान बनना एक शानदार मौका है. मैं इसके लिए उत्साहित हूं. मुझे लगता है कि नेतृत्व एक ऐसी चीज है जिसे करने में मुझे बहुत मजा आता है, खासकर पिछले साल कर्नाटक के साथ शुरुआत करते हुए. यह मेरे लिए सीखने का एक शानदार मौका था, इसलिए मैं उस अनुभव को इंडिया ए सेट-अप में भी ले जाने के लिए बहुत उत्सुक हूं.” पडिक्कल ने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी लेना पसंद है और उनका मानना ​​है कि कप्तानी उन्हें बल्ले से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है.

टीम को जिताने पर फोकस

उन्होंने कहा: “कप्तानी बस एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि मैं मैदान पर जाकर यह पक्का करूं कि मैं टीम की मदद कर रहा हूं. मैंने हमेशा क्रिकेट ऐसे ही खेला है. मैं हमेशा यह पक्का करना चाहता था कि टीम जीते. एक कप्तान के तौर पर, आपका पूरा फोकस यही होता है. आप टीम को जिताना चाहते हैं. इससे मेरी बैटिंग को और भी मदद मिलती है.” पडिक्कल की नियुक्ति रेड-बॉल क्रिकेट में उनके शानदार फॉर्म को देखते हुए की गई है. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 शतक लगाते हुए भारत की तरफ से सबसे सफल बल्लेबाज रहा था. तीन पारियों में उन्होंने 328 रन बनाए. (इनपुट: आईएएनएस)