Devon Conway ने रचा इतिहास, ODI World Cup में न्यूजीलैंड के लिए ठोका सबसे तेज शतक

अहमदाबाद: न्यूजीलैंड के नए रनमशीन डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) ने वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. कॉन्वे इस टूर्नामेंट के इतिहास में न्यूजीलैंड के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने गुरुवार को वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के पहले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया.

कॉन्वे ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में 83 गेंदों पर 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से अपनी सेंचुरी पूरी की. मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे कॉन्वे का 50 ओवरों के क्रिकेट में यह पांचवां शतक है. वह अब वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

100 for Devon Conway! His fourth ODI century this year (2* in India, 1 in Pakistan and 1 in England). Brings it up from 83 balls in Ahmedabad against @englandcricket. Follow play LIVE in NZ with @skysportnz. LIVE scoring | https://t.co/aNkBrDiAuv #CWC23 pic.twitter.com/01DzSHLlFV

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 5, 2023