SA20 के पहले मैच में डेवाल्ड ब्रेविस ने जड़ा शानदार अर्धशतक; डेल स्टेन ने कहा- जरूर मिले 2023 विश्व कप में मौका

दक्षिण अफ्रीकी दिग्ग्ज एबी डिविलियर्स (Ab de Villiers) जैसी बल्लेबाजी शैली की वजह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने SA20 2023 टूर्नामेंट के पहले मैच में पार्ल रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 41 गेंदों में 70 रन बनाकर MI केप टाउन को जीत दिलाई. ब्रेविस की इस पारी को देखकर पूर्व प्रोटियाज तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने मांग की है कि इस युवा बल्लेबाज को इस साल होने वाले विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड में शामिल किया जाय.

ब्रेविस की पारी देखने के बाद स्टेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, “ब्रेविस को इस साल के विश्व कप में जरूर जाना चाहिए.”