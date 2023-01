MS Dhoni और अमिताभ के साथ विवाद, हर्षा भोगले ने खुलकर की बात

मशहूर कॉमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ साल 2016 में हुए अपने एक विवाद को याद किया है. भोगले ने कहा कि उस एक साल ने मेरे जीवन को ही बदल दिया अगर वह वाकया न होता तो मैं कभी डिजिटल मीडिया में नहीं आ पाता. इस दिग्गज कॉमेंटेटर ने कहा कि बीते 10 साल में मेरे जीवन में आया यह सबसे बड़ा बदलाव है.

बताया जाता है कि धोनी ने साल 2016 में हर्षा भोगले की कॉमेंट्री पर नाराजगी जताई थी क्योंकि वह अकसर भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना करते थे. इसी दौरान बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक बार हर्षा भोगले की कॉमेंट्री पर बिना उनका नाम लिए निशाना साधा था. अमिताभ बच्चन ने 23 मार्च 2016 को भारतीय टीम के एक मैच के बाद लिखा था, ‘पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, एक भारतीय कॉमेंटेटर के लिए यह बेहतर होगा कि वह हमेशा दूसरे खिलाड़ियों की बात करने के बजाए हमारे खिलाड़ियों की ज्यादा बात करे.’