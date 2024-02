ध्रुव जुरेल ने राहुल द्रविड़ को बताया गुरु, दो तस्वीरों में कह दी दिल की बात, फैन्स को नाज

नई दिल्ली. अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट मैच में दो महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है, जिससे फैन्स को उन पर नाज हो रहा है. जुरेल ने अपनी ताजा पोस्ट में कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के साथ अपनी दो तस्वीरें साझा की हैं.

पहली तस्वीर जुरेल के अंडर 19 क्रिकेट खेलने के दिनों की है, जब वह अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में भारतीय टीम का हिस्सा थे और अब जब वह भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं. इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने इन दो तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जूनियर से सीनियर लेकिन हमेशा इस महान व्यक्ति का स्टूडेंट हूं.’

ध्रुव की पहली तस्वीर अंडर 19 वर्ल्ड कप की है, जब वह उस टूर्नामेंट में रवाना होने से पहले एनसीए के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल द्रविड़ से मार्गदर्शन लेकर साउथ अफ्रीका रवाना होने वाले थे. इसके अलावा दूसरी तस्वीर रांची टेस्ट की है, जब उन्होंने भारत की दूसरी पारी में नाबाद 39 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान निभाया.

Junior to Senior but always a student of this great man. 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/lsyCXmo5qz

— Dhruv Jurel (@dhruvjurel21) February 28, 2024