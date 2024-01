इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड में चुने गए ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने से पहले अपने माता-पिता की मेहनत और त्याग के लिए उनका धन्यवाद किया है.

Thank you will be an understatement. For all the sacrifices my mother and father have made, so that their boy could hold a bat and just play cricket.

I promise this is just the start. Mummy, papa, aap dono se zamaana hai. Aur abhi bohot naam kamaana hai! pic.twitter.com/L9OwRAC5ll

— Dhruv Jurel (@dhruvjurel21) January 13, 2024