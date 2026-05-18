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Did Bcci Invite Mohsin Naqvi For Ipl Final Pakistan Media False Claimed

क्या BCCI ने मोहसिन नकवी को दिया था IPL फाइनल देखने का न्योता! पाकिस्तानी मीडिया में यूं ही हल्ला

30 और 31 मई को ICC की बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में होना तय है. इस मीटिंग में आईसीसी के सभी सदस्य देशों के बोर्ड मेंबर्स हिस्सा लेंगे.

मोहसिन नकवी @ACC/x

ICC Board Meetings: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन का समापन अब करीब है. इस टू्र्नामेंट का फाइनल 31 मई (रविवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस फाइनल की तारीख के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 30 और 31 मई को अहमदाबाद में ही आईसीसी बोर्ड मीटिंग की तारीख तय की है. आईपीएल से अलग यह मीटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट के विभिन्न मु्द्दों पर चर्चा के लिए आयोजित होगी. पहले यह मीटिंग 25 से 27 मार्च के बीच दोहा में आयोजित होनी थी लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते इसे टाल दिया गया. अब इस बैठक को भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित करने का फैसला लिया गया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का इस मीटिंग के साथ-साथ आईसीसी की मीटिंग में आए बोर्ड मेंबर्स को आईपीएल फाइनल के लिए खास तौर पर न्योता देने की योजना है. इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में यह खबरें चल पड़ीं कि BCCI ने निजी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी को भी इस फाइनल के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट की मानें तो BCCI ने नकवी को ऐसा कोई आमंत्रण दिया ही नही है.

BCCI ने PCB को ऐसा कोई भी न्योता नहीं दिया है. अगर वह अहमदाबाद आते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग अटेंड करने के मकसद से ही यहां आएंगे क्योंकि यह एक इंटरनेशनल स्तर की मीटिंग है और भारत को उनके इसमें शिरकत करने पर कोई समस्या नहीं है.

हालांकि अब पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी इस मीटिंग के लिए अहमदाबाद नहीं आएंगे. वह वर्चुअल माध्यम से ही इस मीटिंग में शिरकत करेंगे. पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मीटिंग के लिए नकवी के भारत आने की कोई उम्मीद पहले से ही नहीं थी. आईसीसी का यह पहले से ही तय नियम है कि जब किसी मीटिंग में उसका कोई बोर्ड मेंबर्स वहां मौजूद नहीं रह सकता है तो वह वर्चुअली उस मीटिंग में भागीदारी ले सकता है.

खबरें हैं कि सिर्फ नकवी ही नहीं बल्कि आईसीसी के दो और सदस्य इस मीटिंग में वर्चुअली ही शिरकत करेंगे. BCCI की ओर से बताया गया है कि नकवी को कभी भी आईपीएल फाइनल के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया. वह अगर भारत आते भी तो सिर्फ और सिर्फ आईसीसी मीटिंग के लिए ही आते.

बता दें पिछले कुछ समय में BCCI और PCB की संबंधों में तनाव बढ़ा है. दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तल्खियां बढ़ी हैं. इसके बाद दोनों देशों में सैन्य संघर्ष भी देखने को मिला था और एशिया कप 2025 से भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया.

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इस कड़ी में टीम इंडिया ने जब एशिया कप का खिताब अपने नाम किया तो एसीसी का चीफ होने के नाते मोहसिन नकवी विजेता भारतीय टीम को वह खिताब अपने हाथों से सौंपने की जिद पर अड़ रहे, जबकि भारत ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था कि वह नकवी से यह खिताब नहीं लेगा. इसके बाद से दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में भी तनाव एक अलग ही स्तर पर है.