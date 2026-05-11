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IPL के बीच हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन्स को किया अनफॉलो, सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद यू-टर्न

मुंबई इंडियन्स और उसके कप्तान हार्दिक पांड्या के रिश्ते ठीक नहीं हैं. अब बार-बार इसके संकेत मिल रहे हैं. रविवार को एक बार फिर कुछ ऐसा ही सामने आ गए.

Published date india.com Published: May 11, 2026 12:49 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Hardik Pandya MI Captain in Practice
हार्दिक पांड्या @Instagram

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन में मुंबई इंडियन्स (MI) खिताब की दौड़ से बाहर हो गई है. रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ रायपुर में खेले गए रोमांचक मैच में वह मैच की अंतिम गेंद पर 2 विकेट से हार गई. यह इस सीजन टूर्नामेंट में उसकी 8वीं हार है, जबकि लीग स्टेज में वह अब तक 11 मैच खेल चुकी है. मुंबई की टीम के बाहर होने से पहले ही उसके खेमे से तनाव भरी खबरें भी आ रही हैं.

पांड्या ने इस सीजन टीम के शुरुआती 8 मैचों में कप्तानी की. टीम टॉप 4 के आसपास भी नहीं पहुंची और अब पांड्या के चोटिल होने या टीम मैनेजमेंट द्वारा उनसे किनारा करने की बातें सामने आ रही हैं. हालांकि सार्वजनिक तौर पर किसी भी पक्ष से ऐसा कुछ नहीं बताया गया है लेकिन सूत्रों या परदे के पीछे से आ रही खबरें हैरान करने वाली हैं.

टीम मैनेजमेंट के मुताबिक उसके कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपनी कमर में ऐंठन के चलते टीम के पिछले कुछ मैचों से बाहर हैं. इस बीच पांड्या ने अपनी फिटनेस को लेकर कुछ नहीं कहा है लेकिन वह टीम के साथ नहीं हैं. वह रायपुर में खेले जाने वाले मैच के लिए टीम के साथ नहीं आए थे. रविवार को उन्होंने अचानक ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल से मुंबई इंडियन्स (MI) को अनफॉलो कर दिया था.

Hardik Pandya Instagram Page

हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम पेज का स्क्रीनशॉट

जब हार्दिक की सोशल मीडिया पर इस नई हरकत की खबरें ट्रेंड होने लगी तो कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी इस फ्रैंचाइजी को फिर से फॉलो कर लिया. अब हार्दिक से यह गलती बाय मिस्टेक हुई या जानबूझकर यह तो पता नहीं लेकिन उनके स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे.

हार्दिक के इंस्टाग्राम हैंडल का ताजा हाल यह है कि उन्होंने मुंबई इंडियन्स को फिर से फॉलो कर लिया है और वह 151 हैंडल्स को फॉलो करते हैं और अब सभी 151 हैंडल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब MI को अनफॉलो करने की बात उठी थी तो उनके फॉलोइंग में भी सिर्फ 150 हैंडल्स की गिनती दिख रही थी. इसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं.

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Hardik Pandya Instagram Page 151

हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम पेज का ताजा स्क्रीनशॉट

बता दें हार्दिक पांड्या 2015 से इस लीग में खेल रहे हैं. ऑलराउंडर पांड्या की जब नेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई पहचान नहीं थी, तब मुंबई का मैनेजमेंट ही उन्हें तलाश कर लाया था और मुंबई इंडियन्स ने इस खिलाड़ी की प्रतिभा को तराशकर इंटरनेशनल स्टार बना दिया.

इस फ्रैंचाइजी के साथ वह 2015 से 2021 तक जुड़े रहे. इसके बाद जब इस लीग में 2 नई टीमें और जुड़ गईं, तो वह गुजरात टाइटन्स का हिस्सा बने और उन्हें टीम की कप्तानी भी मिल गई. हार्दिक की कप्तानी में गुजरात की टीम पहली ही बार में चैम्पियन (2022) बन गई. इसके बाद अगले साल भी यह टीम फाइनल में पहुंची थी, तब CSK के खिलाफ उसे हार मिली.

इसके बाद 2023 सीजन की शुरुआत से पहले 5 बार की IPL चैम्पियन मुंबई ने इस खिलाड़ी को फिर से ट्रेड कर अपनी टीम का कप्तान बना दिया. हालांकि अभी तक मुंबई को हार्दिक की वापसी से वह कुछ नहीं मिला है, जिसकी उसे उम्मीद थी. टीम लगातार तीसरे सीजन अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाई है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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