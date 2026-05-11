By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IPL के बीच हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियन्स को किया अनफॉलो, सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद यू-टर्न
मुंबई इंडियन्स और उसके कप्तान हार्दिक पांड्या के रिश्ते ठीक नहीं हैं. अब बार-बार इसके संकेत मिल रहे हैं. रविवार को एक बार फिर कुछ ऐसा ही सामने आ गए.
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन में मुंबई इंडियन्स (MI) खिताब की दौड़ से बाहर हो गई है. रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ रायपुर में खेले गए रोमांचक मैच में वह मैच की अंतिम गेंद पर 2 विकेट से हार गई. यह इस सीजन टूर्नामेंट में उसकी 8वीं हार है, जबकि लीग स्टेज में वह अब तक 11 मैच खेल चुकी है. मुंबई की टीम के बाहर होने से पहले ही उसके खेमे से तनाव भरी खबरें भी आ रही हैं.
पांड्या ने इस सीजन टीम के शुरुआती 8 मैचों में कप्तानी की. टीम टॉप 4 के आसपास भी नहीं पहुंची और अब पांड्या के चोटिल होने या टीम मैनेजमेंट द्वारा उनसे किनारा करने की बातें सामने आ रही हैं. हालांकि सार्वजनिक तौर पर किसी भी पक्ष से ऐसा कुछ नहीं बताया गया है लेकिन सूत्रों या परदे के पीछे से आ रही खबरें हैरान करने वाली हैं.
टीम मैनेजमेंट के मुताबिक उसके कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपनी कमर में ऐंठन के चलते टीम के पिछले कुछ मैचों से बाहर हैं. इस बीच पांड्या ने अपनी फिटनेस को लेकर कुछ नहीं कहा है लेकिन वह टीम के साथ नहीं हैं. वह रायपुर में खेले जाने वाले मैच के लिए टीम के साथ नहीं आए थे. रविवार को उन्होंने अचानक ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल से मुंबई इंडियन्स (MI) को अनफॉलो कर दिया था.
जब हार्दिक की सोशल मीडिया पर इस नई हरकत की खबरें ट्रेंड होने लगी तो कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी इस फ्रैंचाइजी को फिर से फॉलो कर लिया. अब हार्दिक से यह गलती बाय मिस्टेक हुई या जानबूझकर यह तो पता नहीं लेकिन उनके स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे.
हार्दिक के इंस्टाग्राम हैंडल का ताजा हाल यह है कि उन्होंने मुंबई इंडियन्स को फिर से फॉलो कर लिया है और वह 151 हैंडल्स को फॉलो करते हैं और अब सभी 151 हैंडल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब MI को अनफॉलो करने की बात उठी थी तो उनके फॉलोइंग में भी सिर्फ 150 हैंडल्स की गिनती दिख रही थी. इसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं.
बता दें हार्दिक पांड्या 2015 से इस लीग में खेल रहे हैं. ऑलराउंडर पांड्या की जब नेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई पहचान नहीं थी, तब मुंबई का मैनेजमेंट ही उन्हें तलाश कर लाया था और मुंबई इंडियन्स ने इस खिलाड़ी की प्रतिभा को तराशकर इंटरनेशनल स्टार बना दिया.
इस फ्रैंचाइजी के साथ वह 2015 से 2021 तक जुड़े रहे. इसके बाद जब इस लीग में 2 नई टीमें और जुड़ गईं, तो वह गुजरात टाइटन्स का हिस्सा बने और उन्हें टीम की कप्तानी भी मिल गई. हार्दिक की कप्तानी में गुजरात की टीम पहली ही बार में चैम्पियन (2022) बन गई. इसके बाद अगले साल भी यह टीम फाइनल में पहुंची थी, तब CSK के खिलाफ उसे हार मिली.
इसके बाद 2023 सीजन की शुरुआत से पहले 5 बार की IPL चैम्पियन मुंबई ने इस खिलाड़ी को फिर से ट्रेड कर अपनी टीम का कप्तान बना दिया. हालांकि अभी तक मुंबई को हार्दिक की वापसी से वह कुछ नहीं मिला है, जिसकी उसे उम्मीद थी. टीम लगातार तीसरे सीजन अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाई है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें