IND vs PAK: एशिया कप में भारत ने PAK खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया- क्या इससे हुई कोई तकलीफ! सलमान अली आगा ने दिया जवाब
T20 वर्ल्ड कप की शनिवार से शुरुआत हो रही है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार किया है. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले सभी टीमों के कप्तान मीडिया से मुखातिब हुए. इस मौके पर सलमान अली आगा ने भी दिए जवाब...
शनिवार से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है. टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो क्लब में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का रोमांच 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर था. लेकिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में आने से पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि वह इस बार भारत के खिलाफ होने वाले अपने मैच का बहिष्कार करेगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को अपनी सरकार से यह निर्देश मिला है, जिसके बाद ICC और टूर्नामेंट का सह-मेजबान श्रीलंका क्रिकेट (SLC) उसे मनाने में जुटे हैं.
इस बीच टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले टूर्नामेंट में भाग लेने आए सभी कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सलमान अली आगा से भी ढेरों सवाल पूछे गए. आगा से एक पत्रकार ने पूछा कि पिछले कुछ समय से भारत के व्यवहार से क्या उन्हें तकलीफ होती है? जैसे पाकिस्तान 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेलने भारत गया था. इसके बाद भारत आपके देश (ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी) नहीं आया. फिर एशिया कप में वह नो हैंडशेक वाला मामला! तो क्या इससे दुख होता है?
इसके जवाब में सलमान अली आगा ने कहा, ‘हमें इससे कोई दुख या कुछ ऐसा नहीं होता. लेकिन, हां, खेल के लिए यह अच्छा नहीं है. मैं यह अपना सीना चौड़ा कर के बोल सकता हूं. कि खेल के लिहाज से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. जब मैं अपने बचपन में बड़ा हो रहा था, तब मैंने हमेशा लोगों को वही करते देखा, जो खेल को बेहतर बनाने के लिहाज से जरूरी था. और मुझे लगता है कि ऐसा करके हम कुछ हद तक रोल मॉडल होते हैं.’
पाकिस्तान के कप्तान ने आगे कहा, ‘ऐसे में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे भी इससे प्रभावित होंगे और कल वे भी यहीं करेंगे. तो मैं मानता हूं कि अगर आप रोल मॉडल मानते हो तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. क्योंकि रोल मॉडल ऐसी चीजें नहीं करते हैं.’
बता दें पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के ऐलान से चौतरफा घिरा हुआ है. उससे यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब उसने अपनी शर्तों पर ही ICC टूर्नामेंट्स में भारत की बजाए किसी तटस्थ देशों में खेलने की इच्छाएं जाहिर की थीं. इसके अलावा एशिया कप 2025 में भी वह तब भी खेला था, जब दोनों देशों में सैन्य संघर्ष छिड़ा था. तो अब वह क्यों बॉयकॉट कर रहा है. पाकिस्तान का कहना है कि क्योंकि भारत के चलते बांग्लादेश ने इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला किया है. वह उसके प्रति समर्थन दिखाने के लिए इस मैच का बॉयकॉट कर रहा है.
