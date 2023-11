क्या विश्व कप 2023 फाइनल सेरेमनी में पैट कमिंस को बधाई दिए बिना मंच से उतर गए थे PM मोदी? जानें पूरा सच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए विश्व कप 2023 फाइनल की सेरेमनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) विजेता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) को विश्व कप ट्रॉफी सौंपने के बाद बिना उन्हें बधाई दिए मंच से वापस जाते देखा गया.

हालांकि ट्विटर पर वायरल हो रहा ये वीडियो एडिट किया हुआ है जबकि असल में कमिंस से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और उनके साथियों को विश्व कप जीत की शुभकामनाएं दी थी.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ट्रैविस हेड (Travid Head) के शानदार शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छह विकेट से हराकर अपना छठा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता.

