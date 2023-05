क्या यशस्वी जायसवाल को शतक बनाने से रोकने के लिए सुयश शर्मा ने की थी वाइड गेंद? पूर्व क्रिकेटर का बड़ा आरोप

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. कोलकाता पहले बल्लेबाजी करते हुए 149/8 का स्कोर बनाने के बाद 150 रन का लक्ष्य बचाने में नाकाम रही. रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने 47 गेंदों पर 98 रन की नाबाद पारी खेलकर आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी बनाया. जिसकी मदद से रॉयल्स ने केवल 13.1 ओवरों में लक्ष्य का पीछा करते हुए नौ विकेट की धमाकेदार जीत दर्ज की.

हालांकि राजस्थान की जीत का रंग थोड़ा फीका रह गया क्योंकि जायसवाल अपना शतक पूरा नहीं कर पाए. यशस्वी के इस शतक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पारी के 13वें ओवर में जब यशस्वी नॉन-स्ट्राइकर एंड पर 94 रन पर नाबाद थे और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) स्ट्राइक पर थे और रॉयल्स को जीत के लिए तीन रनों की आवश्यकता थी. तब सुयश शर्मा ओवर की आखिरी गेंद वाइड डाली, सैमसन ने इस गेंद को ब्लॉक किया लेकिन वो सुयश की इस हरकत से बहुत खुश नहीं थे, और उन्होंने जायसवाल को छक्का मारने का इशारा भी किया.

मैच के बाद कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर कहा कि सुयश ने जानबूझकर रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज के शतक को रोकने के लिए वाइड गेंदबाजी करने की कोशिश की. वहीं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी इस बात से सहमति जताई.

आकाश ने अपने ट्विटर पर लिखा, “कल्पना कीजिए कि एक पाकिस्तानी गेंदबाज कोहली को शतक बनाने से रोकने के लिए ऐसा कर रहा है. वही लोग जो ज्ञान दे रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है…और ये जानबूझकर नहीं किया गया था…ये सुनिश्चित करेंगे कि गेंदबाज मिनटों में ट्रेंड करना शुरू कर दे. ट्रोलिंग का लेवल ही अलग होता. अजीब ट्विटर, मेरे हिसाब से.”