कमबैक के बाद पहले ही मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने बुमराह; कहा- ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ खो दिया

डबलिन, 18 अगस्त| टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के साथ 11 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मैदान पर वापसी की. हालांकि कमबैक के बाद पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतकर बुमराह ने साबित किया कि वो अब भी वही यॉर्कर किंग हैं जिससे बड़े-बड़े बल्लेबाज डरते हैं. आयरलैंड दौरे पर भारत की कप्तानी कर रहे बुमराह ने डबलिन में खेले गए मुकाबले में चार ओवर में 24 रन देकर दो विकेट लिए. जिसकी बदौलत आयरिश टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 139 रन ही बना सकी.

जवाब में टीम इंडिया ने बारिश के कारण मैच रुकने से पहले 6.5 ओवर में 47/2 का स्कोर खड़ा किया. लगातार बारिश के बाद जब मैच शुरू नहीं हो सका तो डीएलएस की मदद से भारतीय टीम को दो रन से मैच का विजेता घोषित किया गया और बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया.

मैच के बाद बुमराह ने अपनी वापसी पर कहा, “बहुत अच्छा लगा, एनसीए में मैंने इतने सारे सेशन किए, ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है या कुछ नया कर रहा हूं. स्टाफ को श्रेय, उन्होंने मुझे अच्छे मूड में रखा. आप अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं. वास्तव में नर्वस नहीं हूं लेकिन बहुत खुश हूं.”