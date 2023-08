Hindi Cricket Hindi

Dilshan Madushanka Ruled Out Of Sri Lankas Campaign For Asia Cup

श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका एशिया कप से बाहर

Dilshan Madushanka ruled out of Sri Lanka’s campaign for Asia Cup: कोलंबो। श्रीलंकाई टीम के तेज गेंदबाज दिलशान मदुश

Dilshan Madushanka ruled out of Sri Lanka’s campaign for Asia Cup: कोलंबो। श्रीलंकाई टीम के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका (Dilshan Madushanka) शुक्रवार को अभ्यास खेल के दौरान चोटिल होने के बाद एशिया कप से बाहर हो गए हैं. जबकि एक अन्य तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा के भी उपलब्ध नहीं होने की संभावना है.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार, एसएलसी की चिकित्सा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन डी सिल्वा ने कहा कि अभ्यास खेल के दौरान मदुशंका को चोट लग गई और वह 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले विश्व कप से पहले फिटनेस हासिल करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं.

श्रीलंका की टेंशन बढ़ी

इसमें यह भी कहा गया है कि लाहिरू कुमारा को साइड स्ट्रेन का सामना करना पड़ा है, जिससे वो बार-बार परेशान होते आए हैं. चोट से उबरने में लगने वाला समय उन्हें एशिया कप से भी पूरी तरह बाहर कर सकता है. यह जोड़ी श्रीलंका के चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में हसरंगा और चमीरा के साथ शामिल हो गई है.

जहां तक ​​विश्‍व कप की तैयारी का सवाल है. कुमारा, चमीरा और मदुशंका की अनुपस्थिति श्रीलंका के लिए समस्याएं पैदा करेगी. तीनों की कमी के कारण टीम में, कसुन राजिथा, प्रमोद मदुशन और मथीशा पथिराना को बुलाया जा सकता है.

श्रीलंका का पहला मैच 31 अगस्त को

हसरंगा की जगह बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर डुनिथ वेललेज और लेग-स्पिन ऑलराउंडर दुशन हेमंथा को टीम में शामिल किया जा सकता है. टूर्नामेंट के सुपर फोर चरण में जगह बनाने के लिए श्रीलंका एशिया कप में अपना पहला मैच गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जिसके बाद 5 सितंबर को अफगानिस्तान से भिड़ेगा.

