शून्य पर आउट होकर सबसे ज्यादा डक के रिकॉर्ड में रोहित शर्मा के बराबर पहुंचे दिनेश कार्तिक; फैंस ने किया ट्रोल

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ एलबीडब्ल्यू होकर अपने आईपीएल करियर में 16वीं बार शून्य पर आउट हुए.

राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर एडम ज़म्पा (Adam Zampa) ने खिलाफ सीधे फ्रंट पैड पर बीट होने के बाद जब अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया तो कार्तिक को लगा कि वो बच गए हैं. लेकिन राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने डीआरएस की मदद ली और रीप्ले से पता चला कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी.



कार्तिक अब टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डक के मामले में टीम इंडिया के अपने साथी रोहित शर्मा के बराबर हैं. मुंबई इंडियंस के कप्तान इस सीजन की शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 16वीं बार डक पर आउट हुए थे. मनदीप सिंह और सुनील नरेन 15-15 डक के साथ सूची में अगले स्थान पर हैं.

राजस्थान के खिलाफ शून्य पर आउट होने के बाद आरसीबी फैंस ने कार्तिक को जमकर ट्रोल किया. ये पहली बार नहीं है जब कार्तिक को खराब प्रदर्शन के लिए फैंस की आलोचना का सामना करना पड़ रहा हो. 16वें सीजन में कार्तिक 12 मैचों में 12.73 के खराब औसत और 135.92 की स्ट्राइक रेट से मात्र 140 रन बना बना सके हैं.