RCB की हार में Dinesh Karthik का शर्मनाक रिकॉर्ड; फैंस ने कहा- धोनी से पहले कार्तिक ही रिटायर हो जाएगा

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा 17 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है.

दिनेश कार्तिक (BCCI)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन में जहां एक तरफ बल्लेबाज सर्वाधिक शतकों और सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड बना रहे हैं वहीं भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया. आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा डक के रिकॉर्ड के लिए आरसीबी के कार्तिक और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को बीच मुकाबला था और दोनों बल्लेबाज बराबरी पर आ पहुंचे थे. लेकिन रविवार रात गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मैच में बिना खाता आउट हुए कार्तिक आखिरकार रोहित के आगे निकल ही गए.

खिलाड़ी (टीमें) समय मैच नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक डक दिनेश कार्तिक (DC/GL/KKR/KXIP/MI/RCB) 2008-2023 242 46 4516 97* 25.80 132.70 – 20 17 रोहित शर्मा (DC/MI) 2008-2023 241 28 6192 109* 29.76 130.11 1 42 16 सुनील नरेन (KKR) 2012-2023 162 20 1046 75 13.76 159.69 – 4 15 मनदीप सिंह (DC/KKR/KXIP/PBKS/RCB) 2010-2023 111 16 1706 77* 20.80 122.91 – 6 15 ग्लेन मैक्सवेल (DC/KXIP/MI/RCB) 2012-2023 124 17 2719 95 26.39 157.62 – 18 14

बैंगलौर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गए ये मुकाबला आरसीबी के लिए करो या मरो का मुकाबला था क्योंकि इस मैच पर उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें टिकी हुईं थी. हालांकि विराट कोहली के शतक को छोड़कर बैंगलोर के किसी बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और गुजरात की ओर से शुभमन गिल के शतक और विजय शंकर की अर्धशतकीय पारी की मदद से हार्दिक पांड्या की टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की.

आरसीबी की हार के बाद कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने इशारों इशारों में कार्तिक के खराब प्रदर्शन को टीम के प्लेऑफ में ना पहुंच पाने का कारण बताया.

डु प्लेसिस ने कहा, “हमने पूरे सीजन में लगातार मध्य क्रम से कुछ रन गंवाए, खासकर पारी के अंत में और बीच के ओवरों में भी शायद उतने विकेट नहीं मिले जितने हम चाहते. उन्होंने (कोहली) पूरे सीजन में वास्तव में अच्छी क्रिकेट खेली और एक साझेदारी के रूप में संभवत: एक भी ऐसा मैच नहीं हुआ जहां हमारे पास सलामी जोड़ी के रूप में 40 से कम रन हो.”

कप्तान ने कहा, “हमें फिनिशिंग गेम में सुधार करने की जरूरत है, खासकर आखिर में. पिछले साल डीके (दिनेश कार्तिक) के पास अच्छा फॉर्म था और वो मैच को खत्म कर रहा था, लेकिन इस सीजन में ऐसा नहीं हो पाया. और अगर आप उन टीमों को देखते हैं जो सफल हुई हैं तो उनके पास पांच, छह और सात नंबर पर कुछ अच्छे हिटर हैं.”

वहीं मैच के बाद आरसीबी के फैंस ने कार्तिक को उनके खराब प्रदर्शन और अनचाहे रिकॉर्ड के लिए जमकर ट्रोल किया.

Dinesh Karthik is that student in college who only comes for the attendance #RCBvGT pic.twitter.com/mhihHtTQat — Akshat (@AkshatOM10) May 21, 2023

RCB fans: Important match, chenag aadu guru..

Dinesh Karthik: pic.twitter.com/b1lPcBiQ5U — yaarivanu_unknownu (@memesmaadonu) May 21, 2023

Dinesh Karthik in RCB pic.twitter.com/paccwln5xC — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) May 21, 2023

Dinesh Karthik in almost all the matches this season #RCBvGTpic.twitter.com/kcqjK68io8 — Tweeting Quarantino (@rohitadhikari92) May 21, 2023

Dinesh Karthik is like that old Samsung phone which has lost its battery capacity, and no matter how much you charge it, it gets discharged. — Gabbar (@GabbbarSingh) May 21, 2023

