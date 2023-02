IND vs AUS: नागपुर टेस्ट के लिए DK ने चुनी भारत की प्लेइंग XI; सूर्या करेंगे डेब्यू, शुभमन बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम नौ फरवरी से शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy 2023) के लिए जमकर तैयारी कर रही है. इस बीच नागपुर में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए विकेटपरी बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने भारतीय प्लेइंग इलेवन का चयन किया है.

नागपुर टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में कार्तिक ने ओपनर शुभमन गिल को बाहर को रखा है जबकि भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच से टेस्ट में डेब्यू करने का मौका दिया है. खुद एक विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले कार्तिक ने नागपुर टेस्ट के लिए ईशान किशन की जगह केएस भरत को चुना है.

दिनेश कार्तिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौ फरवरी से शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में कमेंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं. कार्तिक ने तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को चुना है.