ICC World Cup 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 5 सितंबर को ही कर दिया गया था लेकिन टूर्नामेंट के आगाज से कुछ दिन पहले टीम इंडिया को स्क्वाड में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा. टीम इंडिया ने चोट के कारण अक्षर पटेल को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह अनुभवी स्पिन गेंदबाज आर अश्विन को मौका दिया है.

आर अश्विन को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए जाने को लेकर अटकलें का बाजार कई दिनों से गर्म था लेकिन टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज को पूरा भरोसा था कि अनुभवी स्पिनर वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने में जरूर कामयाब होगा. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर अश्विन को लेकर ये बड़ा दावा भी किया जो कुछ देर बाद सही भी साबित हुआ. अब इस भारतीय खिलाड़ी की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

दरअसल, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने एक्स पर 28 सितंबर की शाम आर अश्निन को लेकर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अश्विन की वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में एंट्री होकर रहेगी. उन्होंने लिखा, “आर अश्विन होंगे टीम इंडिया वर्ल्ड कप टीम में शामिल! मुझसे मत पूछो कैसे. यह मेरा भरोसा है.” इस पोस्ट के कुछ घंटे बाद ही आधिकारिक ऐलान हो गया कि अक्षर वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह आर अश्विन को टीम में शामिल कर लिया गया है. कार्तिक की इस पोस्ट पर अब फैंस मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं और उनकी भविष्यवाणी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

R ASHWIN will be there in TEAM INDIA world cup squad

Don’t ask me how

Its just a feeling

Lets see how well this tweet ages #CricketTwitter

— DK (@DineshKarthik) September 28, 2023