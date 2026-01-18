  • Hindi
T20 World Cup 2026: क्या बांग्लादेश के लिए अपना ग्रुप बदलने को तैयार है आयरलैंड? क्रिकेट आयरलैंड ने बताया ICC का प्लान

बांग्लादेश सुरक्षा कारणों के चलते भातर में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से लगातार इनकार कर रहा है. उसने अब ICC को सलाह दी है कि वह उसका आयरलैंड की टीम से ग्रुप बदल दे, जिसे अपने सभी मैच श्रीलंका में ही खेलने हैं.

January 18, 2026
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ रहे तनाव के बीच अब भारत आकर यह टूर्नामेंट खेलने को तैयार नहीं हैं, जबकि टूर्नामेंट की रूपरेखा पहले ही तय हो चुकी है और इस लिहाज से उसे अपने सभी ग्रुप मैच भारत में आकर खेलने हैं. बांग्लादेश लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने का दबाव बना रहा है. उसने यह साफ कह दिया है कि मौजूदा हालात में उसके लिए भारत आकर खेलना संभव नहीं है क्योंकि यहां उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है. इन तमाम मांगों के लिए बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की IPL से अचानक बाहर किए जाने को आधार बनाया है.

जब ICC ने उसकी ये मांगे मानने से इनकार कर दिया तो उसने ICC को यह सुझाव भी दे दिया है कि वह आयरलैंड के साथ उसका ग्रुप ही बदल दे. आयरलैंड को ग्रुप B में रखा गया है, जहां उसे अपने सभी ग्रुप मैच श्रीलंका में ही खेलने हैं, जबकि ग्रुप C में मौजूद बांग्लादेश को अपने पहले 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेलने हैं, जबकि चौथा और आखिरी ग्रुप मैच मुंबई में खेलना है.

हालांकि इस मामले पर आयरलैंड ने भी अपना रुख साफ कर दिया है. आयरलैंड क्रिकेट ने कहा, ‘आगामी टी20 वर्ल्ड कप में ICC उसके मैचों के स्थान और ग्रुप में कोई बदलाव नहीं करेगा.’ यानी वह तय शेड्यूल के मुताबिक, ग्रुप B में ही रहकर अपने सभी ग्रुप मैच श्रीलंका में ही खेलेगा. ग्रुप B में आयरलैंड के अलावा मेजबान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और ओमान की टीमें शामिल हैं. तय शेड्यूल के लिहाज से आयरलैंड को अपने ग्रुप मैच कैंडी और कोलंबो में खेलने हैं.

क्रिकबज की एक रिपोर्ट में क्रिकेट आयरलैंड (CI) के हवाले से कहा गया, ‘हमें ICC की ओर यह निश्चित भरोसा दिया गया है कि हम ऑरिजनल शेड्यूल से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. हम निश्चित ही अपने ग्रुप स्टेज के मैच श्रीलंका में खेलेंगे.’

बता दें बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट के ग्रुप C में रखा गाय है,जहां उसके अलावा वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली की टीमें शामिल हैं. शनिवार को BCB ने इस मुद्दे पर एक बार फिर ICC के साथ मीटिंग कर अपनी चिंताओं को साफ करने की कोशिश की थी. इस कड़ी में उसने ICC को यह सुझाव भी दिया था कि वह आयरलैंड से उसके ग्रुप को बदल देता है तो उसे लॉजिस्टिक समेत दूसरे इंतजामों में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन ICC ने उसकी इस मांग को कोई समर्थन नहीं दिया है.

