एडेन मार्कराम की जिम्मेदारी से भरी पारी और केशव महाराज की अगुवाई में पुछल्ले बल्लेबाजों के योगदान से साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के मैच में शुक्रवार को चेन्नई में पाकिस्तान पर एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 270 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 47.2 ओवर में 9 विकेट पर 271 रन बना कर जीत दर्ज की.

साउथ अफ्रीका के इस जीत से 6 मैच में 10 अंक हो गए हैं और वह भारत की जगह पाइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गया है. पाकिस्तान की यह लगातार चौथी हार है और उसके 6 मैच में केवल चार अंक हैं, जिससे उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. पाकिस्‍तान के अभी 6 मैचों में चार अंक हैं और पाइंट्स टेबल में वह छठे स्थान पर है. अगर अपने अगले तीन मैच बाबर की टीम जीत जाती है तो वह ज्यादा से ज्यादा 10 अंक ही हासिल कर पाएगी. ऐसे में पाकिस्तान को रोचक और बडे़ ही कठिन समीकरण पर निर्भर रहना होगा-

सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है पाकिस्तान?

भारत अपने बचे हुए चारों मैच जीत जाए. न्यूजीलैंड अपने सभी मैच हार जाए. वहीं, साउथ अफ्रीका भारत को छोड़कर सभी टीमों को हराए. इस स्थिति में भारत (18) और साउथ अफ्रीका(14) टॉप-2 टीम के तौर पर पाइंट्स टेबल में फिनिश करेंगे. ऑस्‍ट्रेलिया अपने बाकी बचे चारों मैच जीत जाता है तो पाइंट्स टेबल में वह साउथ अफ्रीका के बराबर 14 अंक के साथ दूसरे या तीसरे स्थान (नेट रन रेट पर निर्भर) पर फिनिश करेगा. इस स्थिति में सिर्फ एक स्थान बचेगा जो पाकिस्तान को मिल सकता है. हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को अपने सभी मैच बड़े अंतर से तो जीतने ही होंगे.

इसके अलावा बाबर की टीम को न्‍यूजीलैंड की बाकी बचे चार मैचों हारने की दुआ करनी होगी जिससे कीवी टीम के 8 पाइंट्स होंगे. ऐसे में पाकिस्तान टीम चौथे स्थान पर फिनिश करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. पाकिस्तान को अपनी जीत ही नहीं दूसरी टीमों की मेहरबानी पर निर्भर रहना पड़ेगा.

2023 World Cup Points Table.

What a tournament so far! 🔥 pic.twitter.com/wIY6jzakYB

