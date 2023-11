2003 में जो हुआ उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं : रोहित शर्मा ने विश्व कप फाइनल से पहले दिया बड़ा बयान

भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच होने वाले 2023 विश्व कप फाइनल से पहले हर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिमाग में 2003 में हुए फाइनल मुकाबले की कड़वीं यादें आ रही हैं लेकिन कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 20 साल पहले क्या हुआ था. रविवार, 19 नवंबर को होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित ने ये बात कही.

भारतीय कप्तान ने कहा, “मैं आभा जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता. आपको मैदान पर उतरना होगा और अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी. यदि आप कल गलतियां करते हैं, तो 10 खेलों का सारा अच्छा काम बर्बाद हो जाएगा. अतीत और भविष्य ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, और हमने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया है. 2003 में जो हुआ उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं.”

Rohit Sharma in PC: Doesn’t matter what happened in 2003. Doesn’t matter what happened in the last 10 games. They were only important from a confidence pov.

What’s important is what happens tomorrow… what we do tomorrow! #IndvsAus #CWC23 #CWC23Final pic.twitter.com/VMgcXbqvs3

— Chetan Narula (@chetannarula) November 18, 2023