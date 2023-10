दबाव नहीं झेल सकते तो भारत ना आएं: 2011 विश्व कप विजेता भारतीय खिलाड़ी ने मिकी आर्थर को लताड़ा

बाबर आजम (Babar Azam) की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम का भारत में हो रहे विश्व कप 2023 का अभियान अभी तक काफी निराशाजनक रहा है. हालांकि टीम को सबसे बड़ा झटका चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ हार के बाद लगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को हुए मुकाबले में पाक बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आया.

मैच की शुरुआत में एक समय बोर्ड पर पाकिस्तान का स्कोर 155/2 दिख रहा था लेकिन बीच के ओवरों में भारीयय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और पाक टीम के बाकी आठ विकेट केवल 36 रन पर निकाले. जिसके बाद पाकिस्तान टीम 191 रन पर ऑलआउट हुई.

जवाब में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की 63 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी और श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की बदौलत भारत ने 30.3 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा पूरा कर लिया.

मैच के बाद इस हार पर बात करते हुए पाकिस्तान टीम के डॉयरेक्टर मिकी ऑर्थर ने टीम की रणनीति या बल्लेबाजों के खराब शॉट सेलेक्शन के बजाय अहमदाबाद के स्टेडियम में पाकिस्तानी समर्थन की कमी पर बात की.

Wasim Akram and Moin Khan didn’t like Pakistan Team Director Mickey Arthur’s statement that It didn’t seem like an ICC event.

Do you agree with them?pic.twitter.com/UW0qXqKE69

— Tanveer Hassan (@tanveercric56_) October 15, 2023