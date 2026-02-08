Hindi Cricket Hindi

Dont Joke About This Mohammad Siraj Thought Surya Is Doing A Prank With Him About T20 World Cup Call

T20 World Cup 2026: 'भाई मजाक मत करो...', जब सिराज ने समझा सूर्या मजे ले रहे हैं

मोहम्मद सिराज के लिए वक्त बहुत तेजी से बदला. वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का हिस्सा नहीं थे. लेकिन भारत के मैच से दो दिन पहले हर्षित राणा चोटिल होते हैं और मोहम्मद सिराज को टीम में एंट्री मिलती है. हालांकि सिराज को इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुन लिए गए हैं. सिराज को जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फोन किया तो सिराज को लगा कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है.

सीनियर भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज को शुरुआत में लगा कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव उनके साथ मजाक कर रहे हैं. सूर्या ने उन्हें फोन करके बताया कि चोटिल हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पर सिराज को चुना गया है. राणा के चोटिल होने से भारतीय टीम की प्लानिंग पर तो असर पड़ा. इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के साथ सिराज को पेस तिकड़ी का हिस्सा बनाया.

शनिवार, 7 फरवरी को टू्र्नामेंट के पहले मैच में जसप्रीत बुमराह बीमारी की वजह से नहीं खेले. और सिराज को खेलने का मौका मिला. सिराज शुक्रवार शाम को ही टीम के साथ जुड़े थे. और सीधा उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बना दिया गया. साल 2024 की जुलाई के बाद सिराज अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे. सिराज ने शुरुआती ओवरों में ही भारत को कामयाबियां दिलाईं. उन्होंने पहले दो ओवरों में दो विकेट लिए. और अपने चार ओवरों में 29 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. अमेरिका की टीम का स्कोर चार ओवरों में 3 विकेट पर 13 रन था. और यहां से 162 का टारगेट दूर ही लग रहा था.

जब सूर्या ने किया सिराज को फोन तो…

सिराज ने मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स को बताया, ‘मैच से दो दिन पहले मुझे सूर्या भाई का फोन आया. उन्होंने कहा, ‘मियां, तैयार हो जाओ. अपना बैग पैक करो और आ जाओ.’ मैंने उनसे कहा, ‘सूर्या भाई, इस वक्त मजाक मत करो. आप बहुत मजक करते हो लेकिन इस बारे में तो मजाक मत करो.’ उन्होंने कहा, ‘मैं सीरियस हूं. अपना बैग पैक करो और आओ.’ बाद में मुझे ओझा भाई का भी फोन आया और तैयार रहने को कहा. तब बात पर मुझे यकीन हुआ.’

सिराज के शुरुआती स्पैल और सूर्यकुमार यादव की काउंटर अटैक बैटिंग ने भारत को अमेरिका के खिलाफ जीत दिलाई. शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर भारतीय टीम ने 29 रन से जीत हासिल की. हालांकि भारतीय टॉप ऑर्डर अमेरिका के खिलाफ संघर्ष करता हुआ दिख रहा था.

वर्ल्ड कप मे खेलना हर किसी का सपना होता है…

सिराज ने कहा, ‘वर्ल्ड कप में खेलना हर किसी का सपना होता है. जो ऊपरवाले ने लिखा है वह होता है लेकिन इसके साथ ही आपको मेहनत करते रहना चाहिए. अगर आप ईमानदारी से काम करो तो नतीजा कहीं-न-कहीं दिख ही जाएगा. आप करीब देख चुके हो कि इसमें कितनी मेहनत जाती है.’

संयुक्त राज्य अमेरिका का स्कोर एक वक्त पर 13 रन पर तीन विकेट हो चुका था. लेकिन इसके बाद मिलिंग कुमार और संजय कृष्णामूर्ति ने मिलकर पारी को संभालने का काम किया. मिलिंग ने 34 और कृष्णमूर्ति ने 37 रन बनाए. शुभम रंजने ने भी 37 रन की पारी खेली. हालांकि यह अमेरिका की हार टालने के लिए काफी नहीं था. लेकिन इसने उसमें देरी जरूर कर दी.

सूर्यकुमार यादव ने खेली कप्तानी पारी

इससे पहले, सूर्यकुमार यादव ने भारत को मुश्किल से निकालने का काम किया. भारतीय टीम का स्कोर छह विकेट पर 77 रन था. 13वें ओवर में इस स्कोर पर भारतीय टीम काफी परेशानी में फंसी थी. लेकिन सूर्या ने 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेली. और भारत को 161 के स्कोर तक पहुंचाया. इसके जवाब में यूएसए की टीम 8 विकेट पर 132 के स्कोर तक ही पहुंच सकी. यूएसए की ओर से शैडली वैन शाल्कविक (Shadley van Schalkwyk) ने 4 ओवर में 25 रन देकर चार विकेट लिए. साउथ अफ्रीका में पैदा हुए इस पेसर ने अपनी टीम के लिए गेंदबाजी से कुछ उम्मीदें जगाईं.

