ऋषि सुनक भी निकले विराट कोहली के फैन, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिला खास गिफ्ट

भारतीय क्रिकेट की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है. भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी विराट कोहली के जबरा फैन है. इन विदेशियों में आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े राजनेता और प्रधानमंत्री भी शामिल है. दरअसल, विराट कोहली के चाहने वालों में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल है. यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दिवाली पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को विराट कोहली के ऑटोग्राफ वाला बल्ला भेंट किया.

फोटो वायरल

सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें ऋषि सुनक और एस. जयशंकर बात करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान सुनक विराट कोहली के ऑटोग्राफ वाला एमआरएफ का बल्ला थामें हुए हैं.

– Kohli, The face of cricket. pic.twitter.com/7fXwbYQhyf

Dr. Jaishankar gifted a bat signed by Virat Kohli to the UK Prime Minister Rishi Sunak on Diwali 🪔 [ANI]

दरअसल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने रविवार को लंदन स्थित डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली पर चाय के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको जयशंकर की मेजबानी की. जयशंकर ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘दिवाली के दिन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करके खुशी हुई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दीं. भारत और ब्रिटेन मौजूदा समय के दौरान संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने में सक्रिय हैं.’’

Delighted to call on Prime Minister @RishiSunak on #Diwali Day. Conveyed the best wishes of PM @narendramodi.

India and UK are actively engaged in reframing the relationship for contemporary times.

Thank Mr. and Mrs. Sunak for their warm reception and gracious hospitality. pic.twitter.com/p37OLqC40N

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 12, 2023