पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) सहित भारत की पूरी टी20 टीम इस वक्‍त ऑस्‍ट्रेलिया में है और आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप की तैयारियों में जुटी है. यह संजोग ही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (Dr. S Jaishankar) भी इस वक्‍त ऑस्‍ट्रेलिया की अपनी आधिकारिक यात्रा पर हैं. जयशंकर ने सोमवार को ऑस्‍ट्रेलिया के डिप्‍टी प्रधानमंत्री रिचर्ड मर्लेस (Richard Marles) से मुलाकात की और उन्‍हें उपहार स्‍वरूप विराट कोहली का हस्‍ताक्षर किया बल्‍ला दिया. विदेश मंत्री ने स्‍वयं इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्‍यम से फैन्‍स को दी. बाद में उनके ऑस्‍ट्रेलियाई समकक्ष ने इस सूचना को अपने ट्वीटर हैंडल से शेयर किया.

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया दोनों क्‍वाड संगठन के सदस्‍य हैं, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल है. दोनों देशों में क्रिकेट को काफी पसंद किया जाता है. यही वजह है कि एस जयशंकर ने मुलाकात के वक्‍त विराट कोहली द्वारा साइन किए बल्‍ले को अपने ऑस्‍ट्रेलियाई समकक्ष को देने में तरजीह दी.

उन्‍होंने मुलाकात के बाद ट्विटर पर लिखा, "ऑस्‍ट्रेलिया के डिप्‍टी प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मर्लेस को मिलकर काफी अच्‍छा लगा. हमने क्षे‍त्रीय ओर दुनिया की सुरक्षा के मुद्दे पर आपस में बात की है. हमारे रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग ने भारत-प्रशान्त क्षेत्र में शांति, सम्पन्नता, स्‍मृद्धि स्‍थापित की है."

Pleased to meet DPM and Defence Minister of Australia @RichardMarlesMP .

Exchanged views on regional and global security. Our growing defence and security cooperation ensures a peaceful, prosperous and rules based Indo-Pacific. pic.twitter.com/7XpbrkIpcj

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 10, 2022