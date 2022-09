दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में शुरुआती दो दिन दबाव में रहने के बाद मैच के तीसरे दिन वेस्ट जोन ने दमदार वापसी करते हुए मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है. उसने साउथ जोन की पहली पारी को आज 327 रन पर समेट दिया. इसके बाद अपनी दूसरी पारी में वेस्ट जोन ने अपना दमखम झोंकते हुए साउथ जोन के गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू कर दी.Also Read - दलीप ट्रॉफी फाइनल: बाबा इंद्रजीत के शतक से दक्षिण जोन मैच में मजबूत

ओपनिंग पर उतरे यशस्वी जायस्वाल ने अपना नैसर्गिक खेल दिखाते हुए दोहरा शतक जड़ दिया और वह दिन का खेल खत्म होने तक 209 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे. उनके साथ सरफराज खान (30*) क्रीज पर थे. मैच के चौथे दिन पश्चिम जोन की टीम इस बढ़त को और आगे ले जाकर मैच पर जीत का दावा ठोकना चाहेगी.

दलीप ट्रॉफी फाइनल का यह 5 दिवसीय मैच है. मैच के तीसरे दिन वेस्ट जोन ने 3 विकेट पर 376 रन बना लिए हैं और अब उसके पास 319 रन की बढ़त है. जायसवाल ने 244 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 23 चौके और 3 छक्के जड़े. जायसावल ने इस दौरान तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर (71) के साथ 169 रन की साझेदारी की.

