कोयंबटूर में खेले जा रहे दलीफ ट्रॉफी के फाइनल मैच में पश्चिम जोन के कप्तान अजिंक्य रहाणे (8) समेत पश्चिम जोन का टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप रहा. हालांकि निचले क्रम में उसे हेत पटेल (96*) और जयदेव उनादकट (39*) की बेहतरीन पारियों ने संभालकर कुछ हद तक मैच में वापसी का रास्ता दिया है. हालांकि पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण जोन का पलड़ा भारी था.Also Read - पृथ्‍वी शॉ की दलीप ट्रॉफी में धमाकेदार पारी, टीम इंडिया में वापसी के लिए भरी हुंकार

पश्चिम जोन की टीम ने दिन की शुरुआत में ही सिर्फ 16 रन जोड़ने तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. रहाणे ने चौका लगाकर खाता खोला लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छेड़ने की पुरानी आदत ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई. थंपी की गेंद पर रवि तेजा ने स्लिप में उनका कैच लपका. Also Read - चोट से उबरते ही अजिंक्य रहाणे की फॉर्म भी लौटी, दलीप ट्रॉफी में जड़ा दोहरा शतक, वेस्ट जोन का विशाल स्कोर

