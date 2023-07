एशेज के बाद अब दलीप ट्रॉफी में उड़ी खेल भावना की धज्जियां, 4 मिनट में गेंदबाज ने फेंके सिर्फ 3 गेंद

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो के आउट होने के तरीके पर क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हुई थी. उस मैच में एलेक्स कैरी ने बेयरस्टो को जिस तरह से आउट किया, उस पर क्रिकेट समुदाय दो गुटों में बंट गया और खेल भावना पर सवाल उठने लगे. एशेज के बाद अब भारत के घरेलू क्रिकेट में खेल भावना पर सवाल खड़े होने लगे हैं. भारत के घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) में भी एशेज जैसा ही नजारा देखने को मिला.

बैंगलोर में नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला. इस मुकाबले में नॉर्थ जोन की टीम और उसके बाद गेंदबाज ने कुछ ऐसा तरकीब अपनाया, जिसकी अब चारों ओर जमकर आलोचना हो रही है. मुकाबले के चौथे दिन साउथ जोन को जीत के लिए 219 रन चाहिए थे.

नियम के अनुसार, अगर मैच ड्रॉ होता है तो जिस टीम के पास पहली पारी में लीड होती है जिस उसी को मिलती है. ऐसे में अगर यह मुकाबला ड्रॉ होता तो फिर नॉर्थ जोन की टीम फाइनल में पहुंच जाती क्योंकि उसके पास पहली पारी में 3 रन की बढ़त थी. ऐसे में नॉर्थ जोन के खिलाड़ियों को इस नियम की जानकारी थी और उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया.

4 मिनट में सिर्फ 3 गेंदें फेंकी गई

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्थ जोन के खिलाड़ियों ने मैदान पर समय काटने के लिए बहुत ही धीमी गेंदबाजी की. दिन के अंतिम सेशन में बारिश के कारण खेल को रोका गया और फिर जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो फिर नॉर्थ जोन के गेंदबाजों ने काफी धीमी गेंदबाजी की. नॉर्थ जोन की टीम ने करीब 53 मिनट में केवल 5.5 ओवर की ही गेंदबाजी की.

नॉर्थ जोन के स्पिनर जयंत यादव ने भी गेंद डालने के दौरान काफी समय बर्बाद किया और इस बात की पूरी कोशिश की कि हनुमा विहारी की टीम को जीत न मिले. वो लगातार समय बर्बाद कर रहे थे. टीम के एक गेंदबाज ने तीन गेंद डालने में 4 मिनट 43 सेकेंड का समय लिया.