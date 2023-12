सूरत: वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ लीजैंड्स लीग के पहले क्वॉलिफायर्स में धमाकेदार खेल दिखाया. उन्होंने अरबनसाइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए मणिपाल टाइगर्स के खिलाफ धुआंधार सेंचुरी लगाई. उन्होंने 14 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से सिर्फ 53 गेंद पर 120 रन बनाए. मंगलवार को सूरत के लालाभाई कॉन्ट्रैंक्टर स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में हैदराबाद ने 75 रन से जीत हासिल की. इसके साथ ही हैदराबाद ने फाइनल में जगह बना ली. यह लीजैंड्स लीग की सबसे तेज सेंचुरी

अरबनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 253 रन का बड़ा स्कोर बनाया. स्मिथ ने गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. उन्होंने बल्लेबाजी के लिए मददगार विकेट का पूरा फायदा उठाया. अपनी सेंचुरी में उन्होंने धमाकेदार शॉट लगाए. गुरकीरत सिंह ने 26 गेंद पर 39 रन बनाए. रिकी क्लार्क ने 19 गेंद पर 34 और असगर अफगान ने 8 गेंद पर धमाकेदार 23 रन की पारी खेली. कप्तान सुरेश रैना ने चार गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए.

Dwayne Smith turned up with his bat and earned the Legend of the Match title for his fastest 120 (53) in Qualifier 1. 💥#LegendsLeagueCricket #BossLogonKaGame #LLCT20 pic.twitter.com/66EWl8LU3p

— Legends League Cricket (@llct20) December 5, 2023