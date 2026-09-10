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Duleep Trophy 2026: ईस्ट जोन का खत्म हुआ 13 साल का सूखा- ईशान किशन की कप्तानी में जीता खिताब

ईशान किशन की कप्तानी में उतरी ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस मैच में कुल 350 रन बनाने वाले ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 10, 2026, 3:17 PM IST
Ishan Kishan Duleep Trophy
ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 270 रनों की पारी के दौरान @IANS
  • ईशान किशन ने ईस्ट जोन की ओर से ठोके 270 & 80 रन
  • पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीता खिताब
  • मैच में 350 रन बनाने वाले कप्तान ईशान किशन को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच
  • आखिरी बार 2012-13 में ईस्ट जोन ने जीता था खिताब

ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने 13 साल का सूखा खत्म करते हुए दलीप ट्रॉफी के खिताब को अपने नाम किया. एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए साउथ जोन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पहली पारी के आधार पर हासिल की बढ़त के चलते ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. ईस्ट जोन ने तीसरी बार दलीप ट्रॉफी के खिताब को अपने नाम किया है. इससे पहले, टीम ने साल 2012-13 में आखिरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

ईस्ट जोन का प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में लाजवाब रहा. पहली पारी में ईस्ट जोन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 708 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. उसकी ओर से कप्तान ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 270 और 80 रनों की यादगार पारी खेली. 270 रनों की पहली पारी में उन्होंने 334 गेंदों में 30 चौके और 7 छक्के लगाए. उन्हें इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

और पढ़ें: दलीप ट्रॉफी फाइनल में नहीं मिला मौका तो करुण नायर ने बदली टीम, इस टूर्नामेंट में शतक जमाकर दिया जवाब

पहली पारी में ईशान के अलावा कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया और 132 गेंदों में 101 रनों का योगदान दिया. शिखर मोहन ने 85 रन बनाए, तो वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 37 गेंदों में 44 रन बनाए. अभिमन्यु ईश्वरन ने 86 गेंदों में 72 रनों का योगदान दिया. अनुकूल रॉय ने 45 और मोहम्मद कौनेन कुरैशी ने 40 रन बनाए.

ईस्ट जोन द्वारा पहली पारी में बनाए गए 708 रनों के जवाब में साउथ जोन की टीम कप्तान तिलक वर्मा की 99 रनों की पारी के बावजूद 336 रन बनाकर ऑलआउट हुई. तिलक के अलावा, टीम की ओर से देवदत्त पडिक्कल ही कुछ हद तक लय में नजर आए और उन्होंने 62 रन बनाए, जबकि चमा मिलिंद ने 43 रन बनाकर आउट हुए. गेंदबाजी में ईस्ट जोन की तरफ से मुकेश कुमार ने 3 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शमी, कुरैशी और शिखर मोहन ने दो-दो विकेट निकाले. पहली पारी के आधार पर ईस्ट जोन ने 372 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

दूसरी पारी में भी ईस्ट जोन के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दमदार रहा. टीम ने मैच ड्रॉ होने के ऐलान से पहले 7 विकेट खोकर 388 रन बनाए. टीम की तरफ से ईशान किशन ने दूसरी इनिंग में भी बेहतरीन बैटिंग करते हुए 80 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, मोहम्मद कौनेन कुरैशी 190 गेंदों में 116 रन बनाकर नाबाद रहे. अनुकूल रॉय ने 64 रनों का योगदान दिया, तो शिखर मोहन ने भी अर्धशतकीय पारी खेली.

(एजेंसी:आईएएनएस)

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Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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