वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के सम्मान में ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक ने एक खास स्मारक बैंक नोट जारी किया है. ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक ने अपने 2 डॉलर के पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च करने की घोषणा की है जिस पर सर विवियन रिचर्ड्स का फोटो छपा है. बैंक की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सर विवियन रिचर्ड्स के सम्मान में ये नोट जारी किया गया है.

विवियन रिचर्ड्स की गिनती दुनिया के महान बल्लेबाजों में होती है. विवियन अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. टेस्ट हो या वनडे, इस धाकड़ बल्लेबाज का खेलने का तरीका हमेशा तूफानी होता था. यही वजह है कि उस समय हर गेंदबाज विवियन को गेंदबाजी करने से घबराता था.

“The Eastern Caribbean Central Bank has issued a $2 commemorative banknote. The issuance of the note forms part of the Bank’s year-long celebration of its 40th anniversary under the theme, ECCB@40: A Year of Reflection, Celebration and Implementation.” 1/2 pic.twitter.com/4NCFAXivre

