बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान घुटने में लगी चोट के कारण मंगलवार को आगामी एशिया कप से बाहर हो गए. इबादत को 10 दिन पहले एशिया कप के लिए चुनी गयी 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया था लेकिन वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर चोट से उबरने होने में विफल रहे, टीम में उनकी जगह 20 वर्षीय नये तेज गेंदबाज तंजिम हसन को शामिल किया गया है.

पूरी तरह चोट से नहीं ऊबर सके इबादत

ऐसे में यह देखना होगा 29 साल का यह खिलाड़ी पांच अक्टूबर से भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए समय पर फिटनेस हासिल कर लेगा या नहीं.ईएसपीएनक्रिकइंफो ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुख्य चिकित्सक डॉ देवाशीष चौधरी के हवाले से कहा, इबादत छह सप्ताह से रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) में है, हमने इस दौरान कई बार उसका एमआरआई कराया लेकिन वह चोट से पूरी तरह से नहीं उबरा है.