इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लिया यूटर्न- जो रूट को फिर बनाया टेस्ट कप्तान, सिलेक्टर्स ने वजह भी बताई

जो रूट को फिर से इंग्लैंड ने अपना टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है. यह बतौर कप्तान उनकी दूसरी पारी होगी. इस दौड़ में हैरी ब्रूक सबसे आगे माने जा रहे थे...

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जो रूट, इंग्लैंड के फिर कप्तान @ecb

इंग्लैंड टीम ने बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तान के चयन में यू-टर्न लिया है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने टीम के स्टार बल्लेबाज जो रूट को कप्तानी सौंपी है. ECB ने अपने इस फैसले से हैरान कर दिया है क्योंकि जानकार यहां भी सीमित ओवरों के कप्तान हैरी ब्रूक्स को ही इस भूमिका में देख रहे थे. इसके अलावा रूट अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और वह इंग्लिश टीम की कप्तानी काफी संभाल चुके हैं. इंग्लैंड ने उनसे कप्तानी लेकर ही बेन स्टोक्स को सौंपी थी और एक बार फिर वह लौटकर उनके पास गया है.

इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने इसके पीछे कमेटी की सोच का खुलासा किया है. 35 वर्षीय जो रूट की कप्तानी के पहले कार्यकाल की बात करें तो उनका पहला कार्यकाल सफल रहा था, जबकि 27 वर्षीय ब्रूक फिलहाल वनडे और टी20 टीमों की कप्तानी कर रहे हैं.

रूट ने सबसे पहले 2017 में टीम की कमान संभाली थी और इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में कप्तानी की. उन्होंने 28 जीत हासिल कीं और अप्रैल 2022 में वेस्टइंडीज से 10 विकेट की करारी हार के बाद कप्तानी छोड़ दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलेक्टर्स ने रूट को इसलिए चुना क्योंकि वे ब्रूक पर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का बोझ नहीं डालना चाहते थे.

मार्कस नॉर्थ का मानना ​​है कि तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड की कप्तानी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा, और इसी वजह से बोर्ड ने टेस्ट टीम के लिए रूट जैसे अनुभवी खिलाड़ी को वापस लाने का फैसला किया. नॉर्थ ने गुरुवार को स्थानीय मीडिया से कहा कि ब्रूक व्हाइट-बॉल कप्तान के तौर पर शानदार काम कर रहे हैं. उनकी नजर अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप पर है. साथ ही, एक ही कप्तान को तीनों फॉर्मेट की लीडरशिप की जिम्मेदारी एक साथ सौंपना अभी बहुत मुश्किल काम होगा.

इंग्लिश मीडिया के हवाले से नॉर्थ ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक हमारे लिए तीनों फॉर्मेट में शानदार खिलाड़ी रहे हैं. वह टीम का बहुत अहम हिस्सा बने हुए हैं. मुझे लगता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनकी लीडरशिप हर सीरीज के साथ बेहतर हो रही है.’

उन्होंने कहा, ‘हमने देखा है कि गर्मियों के दौरान हमारी टी20 टीम दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई थी. तो, आप जानते हैं, वह अगले साल के आखिर में होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर वहां शानदार काम कर रहे हैं. यह एक मुख्य फोकस है. और किसी भी कप्तान के लिए तीनों फॉर्मेट संभालना बहुत बड़ी बात है.’